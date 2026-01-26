Logo TVN24
Prognoza

Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".

Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź. Alert otrzymali mieszkańcy dwóch województw.

"Uwaga! Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.” - SMS-a o takiej treści otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • lubuskiego, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, krośnieńskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

