Alert RCB. "Nie parkuj pod drzewami"

Burza, ulewny deszcz
Prognoza pogody na sobotę
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w sobotę przed burzami i towarzyszącymi im niebezpiecznymi zjawiskami. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie części jednego z województw.

"Uwaga! Dziś (16.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami" - SMS o takiej treści został dziś wysłany do odbiorców przebywających na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jarosławskim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, przemyskim, Przemyśl, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszów, sanockim i strzyżowskim.

Przed burzami - w tym na Podkarpaciu - ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyładowaniom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru.

RCB radzi, by podczas burzy pozostać w domu, jeśli to możliwe, zamykając wszystkie okna i drzwi. Najlepiej usunąć z parapetów i podwórka wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr oraz przeparkować samochody, jeśli stoją pod drzewami. Nie można zapominać o bezpieczeństwie zwierząt.

Jeśli burza złapie nas poza domem, eksperci radzą, by jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Podczas jazdy samochodem powinniśmy uważać na spadające drzewa i konary oraz ryzyko zdmuchnięcia samochodu z drogi w przypadku bardzo silnych podmuchów.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
