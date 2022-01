Alarmy IMGW - opady i wiatr będą groźne. W Gdańsku wydano ostrzeżenie przed sztormem

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h. Możliwe jest kontynuowanie ostrzeżenia z wyższym stopniem.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 21.

Uwaga na sztorm

Wiatr ma osiągać około 6 stopni w skali Beauforta (do 49 km/h), a w porywach 7-8 (do 74 km/h). Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 22, ale niewykluczone jest jego przedłużenie.