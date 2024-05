36 stopni i długie fale upałów. Takie może być tegoroczne lato w Polsce

Czy czeka nas ekstremalnie ciepłe lato? Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej przygotowanej przez IMGW wynika, że tak . Walijewski zaznaczył, że według prognozy czerwiec, lipiec i sierpień mają być miesiącami, w których temperatura mocno przekroczy normę. - Niewykluczone, że w czerwcu na zachodzie kraju pojawią się upały do 36 stopni Celsjusza, a w kolejnych miesiącach termometry wskażą podobne wartości - mówił rzecznik prasowy IMGW. Dodał, że te fale upałów będą trwały dłużej niż cztery dni. - To z jednej strony dobra wiadomość dla tych, którzy planują zostać na wakacje w Polsce, ale z drugiej strony tak wysokie temperatury mogą powodować zagrożenie dla naszego zdrowia i życia - wyjaśnił.

Klimatolodzy zwracają uwagę, że będą się też pojawiały noce tropikalne. Występują one wtedy, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. - To też może być problem dla naszego organizmu, ponieważ wtedy nie wypoczywamy i nie regenerujemy się - ostrzegł Walijewski.

Niebezpieczne zjawiska w czasie lata

- Widzimy to, co się dzieje na świecie. Bardzo nagrzana atmosfera, bardzo ciepły ocean, szczególnie Ocean Atlantycki, on sprowadza do Polski i Europy dynamiczne masy powietrza. Te masy są ciepłe, ale zarazem i wilgotne. One są paliwem dla tych niebezpiecznych burz, które w wakacje mogą nam popsuć wolny czas - zauważył rzecznik prasowy IMGW.