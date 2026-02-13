Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026

Stworzyli sztuczną macicę i rozwinęli w niej zarodki myszy Źródło: Shutterstock

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Zwierzęciem Roku 2026 został chomik europejski (Cricetus cricetus) - i to bezkonkurencyjnie. W plebiscycie oddano ponad 33 tysięcy głosów, a sympatyczny polny gryzoń otrzymał poparcie prawie 32 procent głosujących.

Drugie miejsce zajął ryś euroazjatycki z wynikiem 4561 głosów, a trzecie - wilk szary, zdobywając 4020 głosów. Tuż za pierwszą trójką uplasował się bóbr europejski, który zdobył 3637 głosów i do końca pozostawał w grze o czołowe lokaty. Na piątej pozycji znalazł się zimorodek, który przekonał do siebie 2299 osób, szóste miejsce przypadło wodniczce, która zdobyła 1694 głosy. Siódme miejsce zdobył łoś euroazjatycki (1581 głosów), ósme - żuraw (1466), a dziewiąte - żółw błotny (1368). Kolejne lokaty zajęli niedźwiedź brunatny (10. miejsce, 786 głosów), nadobnica alpejska (11. miejsce, blisko 743 głosy) i węgorz europejski (12. miejsce, 603 głosy).

Waleczny "piesek ziemny"

Chomik europejski jest znacznie większy od tych, które trzymamy w domach - potrafi osiągać ponad 30 centymetrów długości, a wagą zbliżony jest raczej do kawii, czyli świnki morskiej. To waleczny i odważny gryzoń preferujący pola i śródpolne miedze. Chomik buduje złożone norki z systemem korytarzy, które służą mu za spiżarnie. Potocznie zwany jest pieskiem ziemnym, ponieważ w sytuacji zagrożenia głośno "szczeka", chcąc odpędzić intruza.

Ministerstwo przypomniało, że chomik europejski to gatunek objęty ścisłą ochroną i symbol bioróżnorodności. Ekspertów cieszy, że Polacy pokochali zwierzę, które przez długi czas uważane było za szkodnika, przez co dzisiaj jest krytycznie zagrożone - to najbardziej zagrożony wyginięciem gryzoń Europy.

- To daje dobrą perspektywę dla jego ścisłej ochrony, która posłuży również innym gatunkom roślin i zwierząt współbytującym z chomikiem oraz poprawi stan ekosystemów polnych - przekazała prof. z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Joanna Ziomek.

- Chcemy, żeby chomik jako symbol bioróżnorodności był obecny w przestrzeni publicznej. (...) Połączymy siły z naukowcami i przygotujemy ogólnopolską kampanię edukacyjną o tym gatunku - podkreślił Paweł Marciniak z Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Chomik europejski (Cricetus cricetus) Źródło: Shutterstock

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, Serwis Edukacji Ekologicznej Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock