"Żurawie tańczyły, a jeleń stał obok i tylko podziwiał". Nagranie

- To jedna z najbardziej niezwykłych i ciekawych scen, jaką do tej pory nagrałem. Żurawie tańczyły, a zaciekawiony jeleń wszystkiemu się przyglądał, stojąc kilkanaście metrów dalej. To pokazuje, jak wspaniała harmonia panuje w lesie, a zwierzęta żyją w nim razem. Sam taniec ptaków jest po prostu niesamowity. Widać, jak ich ruchy są skoordynowane. Robią wszystko identycznie - opowiada autor nagrania. - Zwierzęta cieszą się z wiosny. Czyż ich świat nie jest magiczny? Szanujmy je, bo zasługują na życie tak samo jak my - podkreśla.