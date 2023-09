Żurawie szykują się do odlotu. "Widok cudowny, nie mówiąc o ptasich odgłosach"

"Jeszcze ćwiczą szyk lotu"

Jesień - kiedy się zaczyna?

Jesień meteorologiczna, którą rozpoczęliśmy się w 1 września, będzie trwała do 30 listopada. Jest to pojęcie wprowadzone na potrzeby meteorologów i klimatologów. Służy temu, by przy porównywaniu danych statystycznych bądź klimatycznych odwoływać się zawsze do tego samego okresu, bo pory astronomiczne i termiczne mają daty "ruchome". W tym roku oba te warianty przypadać będą w 23 września.