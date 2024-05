Jaka jest szansa na pojawienie się zorzy polarnej?

Czy zorza polarna pojawi się najbliższej nocy nad Polską? "Wstępne prognozy wskazywały na możliwość utrzymania się wysokiej aktywności zorzowej również w sobotę i niedzielę. Aktualnie sytuacja jest dużo gorsza, niż byśmy tego sobie życzyli, ale wciąż jest spora szansa na pojawienie się zorzy w późniejszych godzinach. Na waszym miejscu zdecydowanie ruszyłabym w teren i obserwował, co się będzie działo. Co macie lepszego do roboty?" - napisał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach". Dodał, że sytuacja jest dynamiczna. "Spodziewam się, że w kolejnych godzinach warunki mogą ulec zmianie, ale już raczej nie w takim stopniu, jak wczoraj. Jeśli zorza się pojawi, będzie do złapania na zdjęciach" - zauważył.