Zorza polarna znów może pojawić się nad Polską. "Jest dobrze"

"Jest dobrze! Amerykańska [Narodowa Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna - red.] NOAA wciąż podtrzymuje prognozę silnej burzy geomagnetycznej klasy G3, która ma uderzyć w Ziemię dzisiaj - napisał w w niedzielę rano w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". "Co ważne - koronalny wyrzut masy (CME), który zmierza w naszym kierunku, nie dotarł jeszcze do Ziemi, a to świetna wiadomość! Początkowo prognozowano jego uderzenie dziś o świcie, ale skoro do tego nie doszło, to z każdą godziną rośnie szansa, że CME uderzy dziś późnym popołudniem lub już po zmroku, co byłoby najlepszą dla nas sytuacją" - dodał.