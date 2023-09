Zorza polarna zalśniła nad Polską

czytaj dalej

Pogoda we wrześniu nas rozpieszcza. Choć za kilka dni zacznie się jesień, to temperatura jest jak w środku lata, a do tego słońce nie przestaje świecić. Jak długo będziemy mogli cieszyć się ciepłem i co widać w długoterminowych prognozach na jesień oraz zimę 2023/2024? Sprawdziła to nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.