Minionej nocy niebo nad północą Polską rozświetliła zorza polarna. Zjawisko pojawiło się między innymi na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Jego wystąpienie związane było z dotarciem do Ziemi koronalnego wyrzutu masy (CME) wyrzuconego przez silne rozbłyski słoneczne.
"Do Ziemi dotarło drugie CME. Pierwsze przybyło nad ranem i nie pozostawiło po sobie większego śladu, jednak to drugie jest znacznie ciekawsze. Parametry są obiecujące i jeśli się utrzymają, to na północy kraju można będzie polować na zorzę" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Mateusz z kanału AstroLife.
Zorza polarna na zdjęciach Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia rozświetlonego nieba.
Zorza polarna nad Puckiem (Pomorskie)
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna na Suwalszczyźnie
Zorza polarna - jak powstaje to zjawisko
Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Nasze planeta jest chroniona przed takim "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.
Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24, AstroLife
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/marzka44