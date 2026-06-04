Polska "Słońce solidnie się rozkręciło". Czy jest szansa na zorzę polarną Oprac. Damian Dziugieł |

Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie) Źródło wideo: Karol/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / marzka44

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Słońce solidnie się rozkręciło" - napisał w czwartek Karol Wójcicki w mediach społecznościowych. Autor profilu "Z głową w gwiazdach" i popularyzator astronomii wyjaśnił, że w ciągu ostatniej doby na Słońcu z obszaru aktywnego 4455 "wyleciały trzy potężne rozbłyski". Każdemu z nich towarzyszył wyrzut plazmy (CME) skierowany w stronę Ziemi.

"Co więcej, jeden z szybszych obłoków najpewniej dogonił i wchłonął wolniejszy - to tzw. 'kanibal CM', który zwykle skuteczniej rozkręca burze magnetyczne" - czytamy.

Czy jest szansa na zorzę polarną w Polsce. "Żeby się udało, muszą zagrać trzy rzeczy"

Amerykańska Narodowa Organizacja Astronomiczna i Atmosferyczna (NOAA) wydała ostrzeżenie o silnej burzy geomagnetycznej G3 na czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca, co może oznaczać szansę na pojawienie się zorzy polarnej. W jej obserwacji mogą jednak przeszkodzić tzw. białe noce - niebo w czerwcu ciemnieje tylko na krótko, w okolicach północy, a są też takie miejsca w kraju, gdzie całą noc jest jasno. Co to dla nas oznacza?

"Żeby się udało, muszą zagrać trzy rzeczy naraz: burza magnetyczna musi być silna, musi "wstrzelić się" w ten króciutki ciemny przedział "nocy", a parametry wiatru słonecznego (...) muszą być w tym momencie sprzyjające" - napisał Wójcicki.

Według NOAA możliwość burzy geomagnetycznej utrzymywana jest także na piątek, ale aktywność słoneczna ma maleć. Jak twierdzi ekspert, dzisiaj w nocy nie szykuje nam się raczej "powtórka z maja 2024", ale "gra jest warta świeczki". Dwa lata temu w Polsce, ale także w wielu rejonach Europy, była widoczna zorza polarna związana z silną burzą geomagnetyczną, jakiej nie było od lat.

Sprzymierzeńca próżno będzie też szukać ze strony pogody. Ta nie zapowiada się obiecująco pod kątem obserwacji nieba.

Pogoda na noc. Przydadzą się parasole

Pogoda może popsuć obserwacje zorzy polarnej. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Jedynie w centrum i na południu będzie dość pogodnie. Początkowo na wschodzie oraz w ciągu nocy na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy - przydadzą się parasole. Noc nie będzie zbyt ciepła, jeśli zdecydujemy się na zapolowanie na światła północy, lepiej wziąć dodatkowe ubranie. Na termometrach zobaczymy 13-15 stopni Celsjusza w całym kraju.

Obowiązują też ostrzeżenia IMGW przed burzami.

Redagowała ast