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"Słońce solidnie się rozkręciło". Czy jest szansa na zorzę polarną

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Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie)
Źródło wideo: Karol/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / marzka44
W ciągu najbliższych godzin mogą wystąpić warunki sprzyjające powstawaniu zorzy polarnej. Pojawiają się jednak pewne przeszkody, które mogą zakłócić obserwację tego kosmicznego zjawiska. A co z pogodą? Sprawdź, czego się spodziewać.

"Słońce solidnie się rozkręciło" - napisał w czwartek Karol Wójcicki w mediach społecznościowych. Autor profilu "Z głową w gwiazdach" i popularyzator astronomii wyjaśnił, że w ciągu ostatniej doby na Słońcu z obszaru aktywnego 4455 "wyleciały trzy potężne rozbłyski". Każdemu z nich towarzyszył wyrzut plazmy (CME) skierowany w stronę Ziemi.

"Co więcej, jeden z szybszych obłoków najpewniej dogonił i wchłonął wolniejszy - to tzw. 'kanibal CM', który zwykle skuteczniej rozkręca burze magnetyczne" - czytamy.

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Prognoza

Czy jest szansa na zorzę polarną w Polsce. "Żeby się udało, muszą zagrać trzy rzeczy"

Amerykańska Narodowa Organizacja Astronomiczna i Atmosferyczna (NOAA) wydała ostrzeżenie o silnej burzy geomagnetycznej G3 na czwartek 4 czerwca i piątek 5 czerwca, co może oznaczać szansę na pojawienie się zorzy polarnej. W jej obserwacji mogą jednak przeszkodzić tzw. białe noce - niebo w czerwcu ciemnieje tylko na krótko, w okolicach północy, a są też takie miejsca w kraju, gdzie całą noc jest jasno. Co to dla nas oznacza?

"Żeby się udało, muszą zagrać trzy rzeczy naraz: burza magnetyczna musi być silna, musi "wstrzelić się" w ten króciutki ciemny przedział "nocy", a parametry wiatru słonecznego (...) muszą być w tym momencie sprzyjające" - napisał Wójcicki.

Według NOAA możliwość burzy geomagnetycznej utrzymywana jest także na piątek, ale aktywność słoneczna ma maleć. Jak twierdzi ekspert, dzisiaj w nocy nie szykuje nam się raczej "powtórka z maja 2024", ale "gra jest warta świeczki". Dwa lata temu w Polsce, ale także w wielu rejonach Europy, była widoczna zorza polarna związana z silną burzą geomagnetyczną, jakiej nie było od lat.

Sprzymierzeńca próżno będzie też szukać ze strony pogody. Ta nie zapowiada się obiecująco pod kątem obserwacji nieba.

Pogoda na noc. Przydadzą się parasole

Pogoda może popsuć obserwacje zorzy polarnej. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Jedynie w centrum i na południu będzie dość pogodnie. Początkowo na wschodzie oraz w ciągu nocy na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy - przydadzą się parasole. Noc nie będzie zbyt ciepła, jeśli zdecydujemy się na zapolowanie na światła północy, lepiej wziąć dodatkowe ubranie. Na termometrach zobaczymy 13-15 stopni Celsjusza w całym kraju.

Obowiązują też ostrzeżenia IMGW przed burzami.

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Redagowała ast

Źródło: "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl
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Tagi:
zorza polarnapogodasłońce
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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