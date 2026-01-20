Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Co to była za noc!" Zorza polarna na waszych zdjęciach

PXL-20260119-213934786
Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24
Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła niezwykle intensywną zorzę polarną. Światła Północy były widoczne w wielu miejscach Europy, w tym niemal w całej Polsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od naszych czytelników.

Minionej nocy niebo nad Polską rozświetliła zorza polarna. Zjawisko było niezwykle intensywne i wystąpiło niemal w całej Polsce, także w centrach dużych miast. Wszystko dzięki aktywności słonecznej, do jakiej doszło w niedzielę.

"Co to była za noc! (...) Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy. Myślę, że śmiało można założyć, że to była druga najsilniejsza zorza po 10 maja 2024 roku!" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Na Kontakt24 zasypaliście nas zdjęciami rozświetlonego nieba.

Zorza polarna na zdjęciach Reporterów24

Światła Północy były widoczne niemal w całym kraju. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i dolnośląskiego.

Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)

Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Anna/Kontakt24
Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Anna/Kontakt24
Zorza polarna, Uniszki (Mazowieckie)
Zorza polarna, Uniszki (Mazowieckie)
Źródło: Internauta/ Kontakt24

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24

Zorza, Turek (Wielkopolskie)

Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Źródło: Wiesław/ Kontakt24

Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)

Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Źródło: Łukasz/ Kontakt24
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Źródło: Łukasz/ Kontakt24
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Źródło: Łukasz/ Kontakt24
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
Źródło: Łukasz/ Kontakt24

"Bardzo silna zorza polarna, kolory i struktury widoczne gołym okiem. Nawet uwidoczniły się bardzo rzadko widoczne pomarańczowe kolory" - napisał pan Łukasz, mieszkaniec Chojnic w wojwództwie pomorskim.

Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)

Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Źródło: RAMZES/ Kontakt24

Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)

Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Źródło: Danuta/ Kontakt24
Zorza, Grzybowo (Zachodniopomorskie)
Zorza, Grzybowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Monika/ Kontakt24

Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)

Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)
Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)
Źródło: Macieli/ Kontakt24
Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)
Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)
Źródło: Macieli/ Kontakt24

Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)

Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Źródło: Internautka/ Kontakt24
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Źródło: Internautka/ Kontakt24
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Źródło: Internautka/ Kontakt24

Zorza polarna, Strzelce Opolskie

Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Źródło: Leodille/ Kontakt24
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Źródło: Leodille/ Kontakt24
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Źródło: Leodille/ Kontakt24

Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)

Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: roro/ Kontakt24
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: roro/ Kontakt24
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: roro/ Kontakt24
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: roro/ Kontakt24

Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)

Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Źródło: Marian/ Kontakt24

Światła Północy zarejestrowano także z pokładu samolotu lecącego nad Warszawą.

Zorza na Warszawą z samolotu
Zorza na Warszawą z samolotu
Źródło: Nikola stewardesa/ Kontakt24

Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)

Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24

Zorza nad Rzeszowem

Zorza nad Rzeszowem
Zorza nad Rzeszowem
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza nad Rzeszowem
Zorza nad Rzeszowem
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza nad Rzeszowem
Zorza nad Rzeszowem
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza nad Rzeszowem
Zorza nad Rzeszowem
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza nad Rzeszowem
Zorza nad Rzeszowem
Źródło: Marcin/ Kontakt24

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Źródło: Adamina/ Kontakt24

Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)

Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Źródło: Edyta/ Kontakt24
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Źródło: Edyta/ Kontakt24
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Źródło: Edyta/ Kontakt24
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Źródło: Edyta/ Kontakt24

Zorza, Koszalin

Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24
Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24
Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24
Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24
Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24
Zorza, Koszalin
Zorza, Koszalin
Źródło: Kingusia72/ Kontakt24

Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)

Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/ Kontakt24
-MG-a
-MG-a
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/ Kontakt24
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Marcin/ Kontakt24

Zorza nad Zieloną Górą

Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza nad Zieloną Górą
Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24

Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)

Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Źródło: Hania/ Kontakt24

Ustroń (Śląskie)

Ustroń (Śląskie)
Ustroń (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ustroń (Śląskie)
Ustroń (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ustroń (Śląskie)
Ustroń (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Ustroń (Śląskie)
Ustroń (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)

Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/Kontakt24
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/Kontakt24
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/Kontakt24
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/Kontakt24
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Źródło: Justyna/Kontakt24

Otrzymaliśmy także zdjęcia z okolic niemieckiego miasta Heppenheim.

Zorza, Heppenheim (Niemcy)

Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Źródło: Grzegorz/ Kontakt24
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Źródło: Grzegorz/ Kontakt24
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Zorza polarna - jak powstaje

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Autorka/Autor: fw

Źródło: Kontakt24, Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 - Manhattan

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
zorza polarnaPolska
Czytaj także:
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Mróz, zima
Silny mróz i nie tylko. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
Prognoza
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ciekawostki
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
Polska
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
Polska
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
Polska
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
Polska
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile
Wioska "obróciła się w popiół"
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. Gdzie powietrze jest dziś niezdrowe
Smog
Śnieg na Florydzie
Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty
Świat
Mroźne wzory
Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu
Polska
Słoneczny dzień, słońce, zima
Będzie słonecznie, ale mroźnie. Pogoda na dziś
Prognoza
Orki
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"
Świat
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"
Nauka
Mroźna noc, mroźny poranek, sople lodu
Noc z przeszywającym mrozem
Prognoza
Krynica-Zdrój
Idealne miejsce dla miłośników zimowych sportów. Krynica-Zdrój zaprasza
Najnowsze
Śmigłowiec
Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej
Świat
Mieszkaniec Sarajewa przemieszcza się na zewnątrz w maseczce
Smog dusi stolicę. "Każdy, kto musi wyjść, odczuje skutki"
Smog
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Ogromna rakieta na stanowisku startowym.
Świat
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pod kołdrę w bieliźnie termicznej i z kotem. Mróz trzyma mocno, a ogrzewania nie ma
Świat
Temperatura, Bieszczady
Przyszedł srogi mróz. Internauci pokazali swoje termometry
Prognoza
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Niedziela pod znakiem słońca i mrozu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom