"Co to była za noc!" Zorza polarna na waszych zdjęciach

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła niezwykle intensywną zorzę polarną. Światła Północy były widoczne w wielu miejscach Europy, w tym niemal w całej Polsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od naszych czytelników.
Minionej nocy niebo nad Polską rozświetliła zorza polarna. Zjawisko było niezwykle intensywne i wystąpiło niemal w całej Polsce, także w centrach dużych miast. Wszystko dzięki aktywności słonecznej, do jakiej doszło w niedzielę.
"Co to była za noc! (...) Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy. Myślę, że śmiało można założyć, że to była druga najsilniejsza zorza po 10 maja 2024 roku!" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".
Na Kontakt24 zasypaliście nas zdjęciami rozświetlonego nieba.
Zorza polarna na zdjęciach Reporterów24
Światła Północy były widoczne niemal w całym kraju. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i dolnośląskiego.
Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza, Turek (Wielkopolskie)
Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie)
"Bardzo silna zorza polarna, kolory i struktury widoczne gołym okiem. Nawet uwidoczniły się bardzo rzadko widoczne pomarańczowe kolory" - napisał pan Łukasz, mieszkaniec Chojnic w wojwództwie pomorskim.
Zorza polarna, Poręba (Małopolskie)
Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie)
Zorza, Buk (Zachodniopomorskie)
Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie)
Zorza polarna, Strzelce Opolskie
Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie)
Światła Północy zarejestrowano także z pokładu samolotu lecącego nad Warszawą.
Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie)
Zorza nad Rzeszowem
Zorza, Strzyżów (Podkarpackie)
Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie)
Zorza, Koszalin
Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie)
Zorza nad Zieloną Górą
Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie)
Ustroń (Śląskie)
Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie)
Otrzymaliśmy także zdjęcia z okolic niemieckiego miasta Heppenheim.
Zorza, Heppenheim (Niemcy)
Zorza polarna - jak powstaje
Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.
Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.
Autorka/Autor: fw
Źródło: Kontakt24, Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach"