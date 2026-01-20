"Co to była za noc!" Zorza polarna na waszych zdjęciach

Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: tata-astronom/Kontakt24

Minionej nocy niebo nad Polską rozświetliła zorza polarna. Zjawisko było niezwykle intensywne i wystąpiło niemal w całej Polsce, także w centrach dużych miast. Wszystko dzięki aktywności słonecznej, do jakiej doszło w niedzielę.

"Co to była za noc! (...) Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy. Myślę, że śmiało można założyć, że to była druga najsilniejsza zorza po 10 maja 2024 roku!" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Na Kontakt24 zasypaliście nas zdjęciami rozświetlonego nieba.

Zorza polarna na zdjęciach Reporterów24

Światła Północy były widoczne niemal w całym kraju. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i dolnośląskiego.

Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie) Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Anna/Kontakt24 Zorza, Biskupice (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Anna/Kontakt24

Zorza polarna, Uniszki (Mazowieckie) Źródło: Internauta/ Kontakt24

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24 Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24

Zorza, Turek (Wielkopolskie) Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24 Zorza, Turek (Wielkopolskie) Źródło: Wiesław/ Kontakt24

Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie) Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie) Źródło: Łukasz/ Kontakt24 Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie) Źródło: Łukasz/ Kontakt24 Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie) Źródło: Łukasz/ Kontakt24 Zorza polarna, Chojnice (Pomorskie) Źródło: Łukasz/ Kontakt24

"Bardzo silna zorza polarna, kolory i struktury widoczne gołym okiem. Nawet uwidoczniły się bardzo rzadko widoczne pomarańczowe kolory" - napisał pan Łukasz, mieszkaniec Chojnic w wojwództwie pomorskim.

Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24 Zorza polarna, Poręba (Małopolskie) Źródło: RAMZES/ Kontakt24

Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24 Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24 Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24 Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24 Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24 Zorza, Krotoszyce (Dolnośląskie) Źródło: Danuta/ Kontakt24

Zorza, Grzybowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Monika/ Kontakt24

Zorza, Buk (Zachodniopomorskie) Zorza, Buk (Zachodniopomorskie) Źródło: Macieli/ Kontakt24 Zorza, Buk (Zachodniopomorskie) Źródło: Macieli/ Kontakt24

Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie) Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie) Źródło: Internautka/ Kontakt24 Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie) Źródło: Internautka/ Kontakt24 Zorza z Góry Kokocz (Podkarpackie) Źródło: Internautka/ Kontakt24

Zorza polarna, Strzelce Opolskie Zorza polarna, Strzelce Opolskie Źródło: Leodille/ Kontakt24 Zorza polarna, Strzelce Opolskie Źródło: Leodille/ Kontakt24 Zorza polarna, Strzelce Opolskie Źródło: Leodille/ Kontakt24

Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie) Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: roro/ Kontakt24 Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: roro/ Kontakt24 Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: roro/ Kontakt24 Zorza polarna, Wielgie (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: roro/ Kontakt24

Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24 Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24 Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24 Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24 Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24 Zorza polarna, Kłoczew (Lubelskie) Źródło: Marian/ Kontakt24

Światła Północy zarejestrowano także z pokładu samolotu lecącego nad Warszawą.

Zorza na Warszawą z samolotu Źródło: Nikola stewardesa/ Kontakt24

Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24 Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24 Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24 Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24 Zorza, Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Włodzimierz/ Kontakt24

Zorza nad Rzeszowem Zorza nad Rzeszowem Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza nad Rzeszowem Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza nad Rzeszowem Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza nad Rzeszowem Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza nad Rzeszowem Źródło: Marcin/ Kontakt24

Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24 Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24 Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24 Zorza, Strzyżów (Podkarpackie) Źródło: Adamina/ Kontakt24

Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie) Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie) Źródło: Edyta/ Kontakt24 Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie) Źródło: Edyta/ Kontakt24 Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie) Źródło: Edyta/ Kontakt24 Zorza polarna, Zwoleń (Mazowieckie) Źródło: Edyta/ Kontakt24

Zorza, Koszalin Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24 Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24 Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24 Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24 Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24 Zorza, Koszalin Źródło: Kingusia72/ Kontakt24

Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie) Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/ Kontakt24 -MG-a Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/ Kontakt24 Zorza polarna, Ruciane-Nida (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Marcin/ Kontakt24

Zorza nad Zieloną Górą Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24 Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24 Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24 Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24 Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24 Zorza nad Zieloną Górą Źródło: Sebkon87PL/ Kontakt24

Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24 Zorza, Niechanowo (Wielkopolskie) Źródło: Hania/ Kontakt24

Ustroń (Śląskie) Ustroń (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ustroń (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ustroń (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Ustroń (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/Kontakt24 Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/Kontakt24 Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/Kontakt24 Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/Kontakt24 Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) Źródło: Justyna/Kontakt24

Otrzymaliśmy także zdjęcia z okolic niemieckiego miasta Heppenheim.

Zorza, Heppenheim (Niemcy) Zorza, Heppenheim (Niemcy) Źródło: Grzegorz/ Kontakt24 Zorza, Heppenheim (Niemcy) Źródło: Grzegorz/ Kontakt24 Zorza, Heppenheim (Niemcy) Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Zorza polarna - jak powstaje

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

