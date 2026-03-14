Zorza polarna. Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską

Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: tata-astronom/Kontakt24

Jak poinformował Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w ostatnich dniach na Słońcu pojawiła się dziura koronalna, czyli obszar, w którym linie pola magnetycznego pozostają "otwarte", co pozwala cząstkom plazmy swobodnie uciekać w przestrzeń kosmiczną. To zjawisko może sprzyjać powstawaniu zorzy polarnej, ponieważ w sytuacji, gdy taki obszar skierowany jest w stronę naszej planety ciągły, strumień wiatru słonecznego omiata Ziemię z prędkością dochodzącą nawet do 700 kilometrów na sekundę (około 300-400 km/s szybciej, niż zwykle).

Szansa na zorzę polarną w Polsce

Popularyzator astronomii przekazał, że wspomniany wiatr słoneczny zaczął docierać do Ziemi w piątek. Efektem tego było pojawienie się zorzy polarnej na północy Europy.

"Dziś (sobota, 14.03. - red.) wieczorem wiatr słoneczny wciąż będzie bardzo szybki, dlatego jeśli składowa Bz pola magnetycznego ułoży się korzystnie, może pojawić się szansa na obserwacje zorzy polarnej również z Polski" - napisał autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Wskaźnik Bz oznacza orientację magnetyczną wiatru słonecznego w kierunku północnym (wartość dodatnia) lub południowym (wartość ujemna). Jest on kluczowy w prognozowaniu wystąpienia zorzy polarnej. Kiedy parametr Bz jest ujemny, pole magnetyczne Ziemi jest bardziej otwarte na wiatr słoneczny, co sprzyja silniejszej zorzy polarnej.

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Opracował Franciszek Wajdzik