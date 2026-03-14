Zorza polarna. Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską

Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24
W sobotę wieczorem nad Polską może pojawić się zorza polarna. Wszystko przez wydarzenia dziejące się w ostatnich dniach na Słońcu.

Jak poinformował Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w ostatnich dniach na Słońcu pojawiła się dziura koronalna, czyli obszar, w którym linie pola magnetycznego pozostają "otwarte", co pozwala cząstkom plazmy swobodnie uciekać w przestrzeń kosmiczną. To zjawisko może sprzyjać powstawaniu zorzy polarnej, ponieważ w sytuacji, gdy taki obszar skierowany jest w stronę naszej planety ciągły, strumień wiatru słonecznego omiata Ziemię z prędkością dochodzącą nawet do 700 kilometrów na sekundę (około 300-400 km/s szybciej, niż zwykle).

Szansa na zorzę polarną w Polsce

Popularyzator astronomii przekazał, że wspomniany wiatr słoneczny zaczął docierać do Ziemi w piątek. Efektem tego było pojawienie się zorzy polarnej na północy Europy.

"Dziś (sobota, 14.03. - red.) wieczorem wiatr słoneczny wciąż będzie bardzo szybki, dlatego jeśli składowa Bz pola magnetycznego ułoży się korzystnie, może pojawić się szansa na obserwacje zorzy polarnej również z Polski" - napisał autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Wskaźnik Bz oznacza orientację magnetyczną wiatru słonecznego w kierunku północnym (wartość dodatnia) lub południowym (wartość ujemna). Jest on kluczowy w prognozowaniu wystąpienia zorzy polarnej. Kiedy parametr Bz jest ujemny, pole magnetyczne Ziemi jest bardziej otwarte na wiatr słoneczny, co sprzyja silniejszej zorzy polarnej.

Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Ciekawostki

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Jeśli uda się Wam zaobserwować zorzę polarną, wyślijcie nam zdjęcie tego zjawiska na Kontakt24!

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl, nocneniebo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kasia/ Kontakt24

Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Ulewy zbierają śmiertelne żniwo. Trzydniowa żałoba
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
