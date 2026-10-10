Polska Zorza polarna pojawiła się w Polsce Damian Dziugieł |

Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie) Źródło wideo: Karol/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Internauta

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Jak przekazał w sobotę wieczorem popularyzator astronomii Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach" w mediach społecznościowych, do naszej planety dotarł obłok plazmy z koronalnego wyrzutu masy (CME), który Słońce wystrzeliło w naszą stronę kilka dni temu. Dzięki sprzyjającym warunkom wieczorem w Polsce pojawiła się zorza polarna.

Zorza polarna w Polsce

Zjawisko można było zaobserwować w Ustce w województwie pomorskie. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zorza polarna w gminie Ustka (Pomorskie) Zorza polarna w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Internauta Zorza polarna w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Internauta Zorza polarna w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Internauta Zorza polarna w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Internauta Zorza polarna w Ustce (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Internauta

Wcześniej zdjęcie zorzy zaobserwowanej w lubuskim Międzyrzeczu opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

Zorza polarna widoczna w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) Źródło zdjęcia: Łukasz Śniadecki, członek stowarzyszenia Sieci Obserwatorów Burz

Sprzyjające parametry i "realne szanse"

Wójcicki przekazał wcześniej, że według odczytów z satelitów umiejscowionych w odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemi odnotowywane były bardzo silne parametry całkowitego pola magnetycznego, a parametr Bz w pewnym momencie wyniósł -20 nT. To zdaniem Wójcickiego oznaczało, że pole skierowane jest w kierunku południowym, czyli "dokładnie tak, jak lubi nasza magnetosfera". "To ono otwiera drzwi dla burzy magnetycznej!" - przekonywał.

Według eksperta oznacza to, że jeśli te warunki się utrzymają, "czeka nas silna burza magnetyczna, a zorza ma realną szansę pojawić się nad Polską". Szczególnie duże prawdopodobieństwo tego zjawiska ma wystąpić na północy kraju, a w szczycie burzy jest ono możliwe również w centrum i na południu kraju.

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Co z pogodą. Prognoza na noc

W obserwacjach zorzy polarnej w części kraju może jednak przeszkodzić pogoda. Według synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka noc na zachodzie i północy będzie pogodna. Na pozostałym obszarze Polski na niebie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite. Dodatkowo wystąpią słabe, a lokalnie umiarkowane opady deszczu i mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach wschodnich do 5-15 l/mkw.

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