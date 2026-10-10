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Zorza polarna w Polsce. Jest szansa, że pojawi się tej nocy

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Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie)
Źródło wideo: Karol/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W sobotę wieczorem oraz w ciągu nadchodzącej nocy warto patrzeć w niebo. Jest szansa na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską. Sprawdź, czy pogoda dopisze wszystkim w obserwacjach tego zjawiska.

Jak przekazał w sobotę wieczorem popularyzator astronomii Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach" w mediach społecznościowych, do naszej planety dotarł obłok plazmy z koronalnego wyrzutu masy (CME), który Słońce wystrzeliło w naszą stronę kilka dni temu.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ: Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować

Jest szansa na zorzę na polskim niebie

Według odczytów z satelitów umiejscowionych w odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemi odnotowywane są bardzo silne parametry całkowitego pola magnetycznego, a parametr Bz wyniósł -20 nT. To zdaniem Wójcickiego oznacza, że pole skierowane jest w kierunku południowym, czyli "dokładnie tak, jak lubi nasza magnetosfera". "To ono otwiera drzwi dla burzy magnetycznej!" - dodał.

Według eksperta oznacza to, że jeśli te warunki się utrzymają, "czeka nas silna burza magnetyczna, a zorza ma realną szansę pojawić się nad Polską". Szczególnie duże prawdopodobieństwo tego zjawiska ma wystąpić na północy kraju, a przy szczycie burzy jest ono możliwe również w centrum i na południu kraju.

>>> CZYTAJ TEŻ: Bolid przeleciał nad Ukrainą. Nagranie

Co z pogodą. Prognoza na noc

W obserwacjach w części kraju może jednak przeszkodzić pogoda. Według synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka noc na zachodzie i północy będzie pogodna. Na pozostałym obszarze Polski na niebie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite. Dodatkowo wystąpią słabe, a lokalnie umiarkowane opady deszczu i mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach wschodnich do 5-15 l/mkw.

Źródło: tvnmeteo.pl, "Z głową w gwiazdach"
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Tagi:
zorza polarnapogoda
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