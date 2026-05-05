"Subtelna" zorza pojawiła się nad Polską
Na przełomie poniedziałku i wtorku nad naszym krajem utrzymywały się warunki sprzyjające powstawaniu zorzy polarnej. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach" przez parę godzin byliśmy pod wpływem wiatru słonecznego o sprzyjającej orientacji pola magnetycznego.
"Zorza była subtelna"
Zorza polarna pojawiła się między innymi na północy Polski, w województwie pomorskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miejscowości Dębki.
"Zorza była subtelna, ale i tak jak zwykle cieszyła swoją obecnością. Tym razem można było ją zarejestrować jedynie przy pomocy aparatu, przed nieuzbrojonym ludzkim okiem dobrze się ukrywała" - napisała jedna z naszych czytelniczek.
Świetliste smugi na niebie były widoczne także w centralnej części kraju.
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Czym jest zorza polarna
Zorza polarna to zjawisko charakteryzujące się silnym polem magnetycznym. Jego powstawanie związane jest z przepływem prądu w jonosferze, na wysokości około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Pole magnetyczne przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze, tworząc świetlny spektakl.
Źródło: Kontakt24, "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / marzka44