Polska "Subtelna" zorza pojawiła się nad Polską Franciszek Wajdzik |

Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie) Źródło: Karol/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na przełomie poniedziałku i wtorku nad naszym krajem utrzymywały się warunki sprzyjające powstawaniu zorzy polarnej. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach" przez parę godzin byliśmy pod wpływem wiatru słonecznego o sprzyjającej orientacji pola magnetycznego.

"Zorza była subtelna"

Zorza polarna pojawiła się między innymi na północy Polski, w województwie pomorskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miejscowości Dębki.

"Zorza była subtelna, ale i tak jak zwykle cieszyła swoją obecnością. Tym razem można było ją zarejestrować jedynie przy pomocy aparatu, przed nieuzbrojonym ludzkim okiem dobrze się ukrywała" - napisała jedna z naszych czytelniczek.

Świetliste smugi na niebie były widoczne także w centralnej części kraju.

Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / marzka44

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko charakteryzujące się silnym polem magnetycznym. Jego powstawanie związane jest z przepływem prądu w jonosferze, na wysokości około 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością. Pole magnetyczne przekierowuje cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze, tworząc świetlny spektakl.