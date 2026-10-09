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Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować

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Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie)
Źródło wideo: Karol/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zorze polarne mogą rozbłysnąć na polskim niebie. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki wyjaśnił, że ostatnia aktywność słoneczna daje szanse na zobaczenie tego zjawiska. W obserwacjach nie powinien zbytnio przeszkadzać nam Księżyc.

Jak przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki, możliwość wystąpienia zorzy związana jest z niedawną aktywnością Słońca. Na obszarze plam słonecznych 4549 w ostatnich dniach doszło bowiem do silnych rozbłysków. Towarzyszyły im koronalne wyrzuty masy (CME), czyli strumienie cząsteczek słonecznej plazmy. Niektóre z nich były skierowane w stronę Ziemi, co daje szansę na wystąpienie warunków zorzowych.

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Zorza nad Polską. Kiedy warto się przygotować?

Na profilu "Z głową w gwiazdach" na portalu Facebook Wójcicki przekazał, że pierwszy wyrzut plazmy ma dotrzeć do Ziemi jeszcze tej nocy. "Amerykańska agencja NOAA [Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna - przyp. red.] prognozuje na 9 października burzę magnetyczną kategorii G1-G2" - napisał. - "Najsilniejsze zaburzenia przewidywane są na wieczór i pierwszą część nocy, choć dokładny moment uderzenia CME może się jeszcze zmienić" - dodał.

W stronę naszej planety kierują się także kolejne CME, które mogą dotrzeć do nas już w niedzielę. Dla tego zdarzenia NOAA wydała ostrzeżenie przed kolejną burzą kategorii G2, a według części prognoz niewykluczona będzie także kategoria G3. Szczególnie wysokie szanse na wystąpienie silniejszego zjawiska wystąpią, jeśli kolejne CME nałożą się na siebie i wzmocnią zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego.

"Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim szanse na obserwacje zorzy polarnej również z Polski! Przy burzy G2 zjawisko może pojawić się nad północnym horyzontem, szczególnie na północy kraju. Jeśli aktywność okaże się silniejsza, szanse na obserwacje wzrosną także w innych regionach" - przekazał Wójcicki.

Warto śledzić sytuację

W nadchodzący weekend obserwacje nieba ułatwi fakt, że Księżyc jest blisko nowiu - osiągnie go w sobotę 10 października. Nieco mniej optymistycznie zapowiadają się prognozy pogody na kolejne dni. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek wyjaśnił, że czekają nas raczej pochmurne i deszczowe chwile.

Wójcicki podkreślił jednak, że samo wystąpienie burzy słonecznej nie gwarantuje, że nad Polską rozbłyśnie zorza. "Wiele będzie zależało od orientacji pola magnetycznego nadciągających CME, a przede wszystkim od składowej Bz" - wyjaśnił. Parametr ten opisuje magnetyczną orientację wiatru słonecznego, która decyduje o pojawieniu się "świateł północy".

"Ostatecznie o wszystkim zdecyduje to, jak poszczególne wyrzuty trafią w ziemską magnetosferę. Dlatego na razie nie obiecuję wielkiego widowiska, ale zdecydowanie polecam śledzić sytuację. Szczególnie dzisiaj wieczorem i ponownie w niedzielę" - podsumował.

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Źródło: "Z głową w gwiazdach", NOAA, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Kosmoszorza polarnaNauka
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