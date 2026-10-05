Polska Zorza polarna nad Polską. Jej uchwycenie było wyzwaniem Oprac. Agnieszka Stradecka |

Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie) Źródło wideo: Karol/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zorza polarna widoczna była nad północną Polską w niedzielę wieczorem. Zdjęcia z okolic Lęborka w województwie pomorskim otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nich wyraźne, różowe słupy rozświetlające niebo.

Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch

Pierwsza jesienna zorza

Autor nadesłanych fotografii prowadzi w mediach społecznościowych stronę "Może Zorzę", gdzie przybliżył kulisy ich powstania. Jak wyjaśnił, odpowiednie warunki do obserwacji zjawiska były dość krótkie - fotografie powstały w niedzielę między godziną 20.30 a 20.45. Na dodatek przed zapadnięciem ciemności parametry zorzowe pozostawały niepewne.

"Warto było spróbować i uchwycić pierwszą jesienną zorzę Dodatkowo przerwa od ostatniej też była spora - nie ma co ukrywać tego faktu, więc smakuje podwójnie dobrze" - napisał autor.

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Miłośnikom astronomii nie wszędzie sprzyjała także pogoda. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek prognozowała w niedzielę, że poniedziałkowa noc będzie przeważnie pochmurna i mglista, lokalnie deszczowa. Miejscami miały jednak pojawiać się przejaśnienia, co umożliwiło podziwianie zjawiska.

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Zorza polarna. Co to za zjawisko?

Zorza polarna powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu emitowane przez Słońce z ogromną prędkością uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi. Nasze planeta jest chroniona przed takim "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie cząsteczki wchodzą w interakcję z cząsteczkami gazów znajdującymi się w atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego).

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