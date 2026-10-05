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Zorza polarna nad Polską. Jej uchwycenie było wyzwaniem

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Zorza polarna, Nowogród (Podlaskie)
Źródło wideo: Karol/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
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Zorza polarna pojawiła się w niedzielę wieczorem nad Polską. Jej zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24. Obserwacja zjawiska była wyzwaniem, ponieważ okno na zaobserwowanie "Świateł Północy" było wąskie, a pogoda - dość kapryśna.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zorza polarna widoczna była nad północną Polską w niedzielę wieczorem. Zdjęcia z okolic Lęborka w województwie pomorskim otrzymaliśmy na Kontakt24. Widać na nich wyraźne, różowe słupy rozświetlające niebo.

Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)

Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Pierwsza jesienna zorza polarna, okolice Lęborka (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 / Może zorzę / Mateusz Możuch

Pierwsza jesienna zorza

Autor nadesłanych fotografii prowadzi w mediach społecznościowych stronę "Może Zorzę", gdzie przybliżył kulisy ich powstania. Jak wyjaśnił, odpowiednie warunki do obserwacji zjawiska były dość krótkie - fotografie powstały w niedzielę między godziną 20.30 a 20.45. Na dodatek przed zapadnięciem ciemności parametry zorzowe pozostawały niepewne.

"Warto było spróbować i uchwycić pierwszą jesienną zorzę Dodatkowo przerwa od ostatniej też była spora - nie ma co ukrywać tego faktu, więc smakuje podwójnie dobrze" - napisał autor.

Miłośnikom astronomii nie wszędzie sprzyjała także pogoda. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek prognozowała w niedzielę, że poniedziałkowa noc będzie przeważnie pochmurna i mglista, lokalnie deszczowa. Miejscami miały jednak pojawiać się przejaśnienia, co umożliwiło podziwianie zjawiska.

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Zorza polarna. Co to za zjawisko?

Zorza polarna powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu emitowane przez Słońce z ogromną prędkością uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi. Nasze planeta jest chroniona przed takim "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, gdzie cząsteczki wchodzą w interakcję z cząsteczkami gazów znajdującymi się w atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego).

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Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
zorza polarnaPolska
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