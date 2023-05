Zorza polarna może rozświetlić niebo nad Polską. "Bądźcie dziś czujni"

Tej nocy nad Polską będzie szansa zobaczenia zorzy polarnej - przekazało Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Mają być odpowiedzialne za rozbłyski, do których doszło kilka dni temu na Słońcu. Jak przygotować się do obserwacji tego zjawiska? - Najlepsze co możecie zrobić, to zachować czujność i być gotowi w terenie - radził popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Jak przekazano, 3 maja doszło na Słońcu do kilku rozbłysków słonecznych. Plazma, która dotrze do Ziemi w niedzielę, spowoduje, że w nocy z 7 na 8 maja wystąpi burza geomagnetyczna o mocy G3.

"Czy będą zorze polarne? Jest na to duża szansa"

"Przez ostatnie dni Słońce jak oszalałe waliło licznymi rozbłyskami klasy M i mamy tego efekty: NOAA właśnie podniosło dzisiejszą prognozę burzy magnetycznej z G2 do G3 - a to już srogo!" - tłumaczył Wójcicki. "Czy będą zorze polarne? Jest na to duża szansa. Czy będą tak widowiskowe jak poprzednim razem? Jak zawsze trudno powiedzieć. Najlepsze, co możecie zrobić, to zachować czujność i być gotowi w terenie" - dodał.