Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia

Zorza polarna pojawiła się w nocy z niedzieli na poniedziałek na polskim niebie. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały przedstawiające to zjawisko na północy kraju - mimo nie tam panowały dobre warunki obserwacyjne.
W niedzielę popularyzator astronomii Karol Wójcicki poinformował na swoim profilu "Z głową w gwiazdach" o sprzyjających warunkach zorzowych w nocy. W obserwacjach mogła jednak przeszkodzić pogoda. Jak przekazywała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, niebo miało być zachmurzone, lokalnie w małym i umiarkowanym stopniu, a w centrum, na zachodzie i północy kraju - przejściowo dużym.
Materiały internautów
Na Kontakt24 otrzymaliśmy następujące materiały z północnych regionów Polski. Miejscami chmury się rozwiały, tworząc odpowiednie warunki obserwacyjne:
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Zorza polarna, Puck (Pomorskie)
Zorza polarna, Żelazno (Pomorskie)
Zorza polarna. Czym jest?
Do powstania zorzy polarnej dochodzi, gdy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają z dużą prędkością w górną warstwę atmosfery Ziemi. Pole magnetyczne planety wyłapuje i przekierowuje cząstki w kierunku biegunów. Tam wchodzą one w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.