Polska "Zobaczyliśmy, jak nasz kot odgania lisa. Byliśmy zdziwieni". Nagranie Damian Dziugieł |

Kot broni domu, Boguszewo (Warmińsko-Mazurskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Andrzej 1948 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Andrzej 1948

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 w czwartek otrzymaliśmy nagranie kota, który odgonił lisa. Do nietypowej interakcji doszło na terenie posesji w miejscowości Boguszewo w gminie Miłomłyn.

- To było przedwczoraj, około godziny 2.35 w nocy. Zobaczyliśmy na nagraniu, jak nasz kot odgania lisa. Mieszkamy na wsi, więc lisy i inne zwierzęta się tutaj zdarzają. Zimą również potrafi przychodzić, bo żona czasem je dokarmia - skomentował. Widok kota, który nie przestraszył się lisa, zaskoczył właścicieli. - Byliśmy zdziwieni, bo nasz kot jest raczej takim przytulaskiem, psów się boi. Okazało się jednak, że potrafi być bardzo odważny - dodał.

Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni temu w Nadleśnictwie Browsk w województwie podlaskim. Komentowała je wtedy profesor Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Naukowczyni zaznaczyła, że "niezależnie od tego, jak groźnie lub zabawnie wygląda takie nagranie, warto pamiętać, że na nas - opiekunach zwierząt domowych - ciąży pełna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo".

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Kot broni domu, Boguszewo (Kujawsko-pomorskie) Źródło: Kontakt24 / Andrzej 1948