"Zobaczyliśmy, jak nasz kot odgania lisa. Byliśmy zdziwieni". Nagranie
Na Kontakt24 w czwartek otrzymaliśmy nagranie kota, który odgonił lisa. Do nietypowej interakcji doszło na terenie posesji w miejscowości Boguszewo w gminie Miłomłyn.
- To było przedwczoraj, około godziny 2.35 w nocy. Zobaczyliśmy na nagraniu, jak nasz kot odgania lisa. Mieszkamy na wsi, więc lisy i inne zwierzęta się tutaj zdarzają. Zimą również potrafi przychodzić, bo żona czasem je dokarmia - skomentował. Widok kota, który nie przestraszył się lisa, zaskoczył właścicieli. - Byliśmy zdziwieni, bo nasz kot jest raczej takim przytulaskiem, psów się boi. Okazało się jednak, że potrafi być bardzo odważny - dodał.
Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni temu w Nadleśnictwie Browsk w województwie podlaskim. Komentowała je wtedy profesor Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Naukowczyni zaznaczyła, że "niezależnie od tego, jak groźnie lub zabawnie wygląda takie nagranie, warto pamiętać, że na nas - opiekunach zwierząt domowych - ciąży pełna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo".
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