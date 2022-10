Księżycowe halo na niebie. Co może oznaczać to zjawisko?

Efekt halo - czym jest?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, halo to zjawisko optyczne w atmosferze, tworzące się w pobliżu tarczy Słońca lub Księżyca. Powstaje ono wskutek załamania się światła w kryształkach lodu znajdujących się w atmosferze, budujących pierzaste chmury piętra wysokiego - cirrus. Halo może przyjmować różną postać, od pojedynczego łuku lub smugi do barwnych pierścieni.

Efekt halo a pogoda

Przesąd głosi, że pojawienie się na niebie zjawiska halo wskazuje na to, że w najbliższym czasie pogoda się pogorszy. W rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Jak wyjaśnia synoptyk, halo nie daje jednoznacznego wskazania odnośnie zmiany czy pogorszenia się pogody. Chmury cirrus nie są chmurami deszczowymi, więc zjawisko może wystąpić podczas pięknej pogody.

W przesądzie tkwi jednak ziarno prawdy, ponieważ występowanie chmur cirrus informuje również o występowaniu prądów powietrznych w troposferze, a często związane są one z nadchodzącym frontem ciepłym. Jest to szczególnie dobrze widoczne, gdy dojdzie do szybkiego zagęszczenia chmur: najpierw pojawiają się chmury cirrostratus, następnie altostratus, a za nimi nadciąga strefa opadów.