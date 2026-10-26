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"Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa". Mewa zadebiutowała w TVN24

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Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W TVN24 pojawił się gość specjalny, którego nikt się nie spodziewał. Jego debiut przed kamerą wywołał żywą reakcję prezenterów "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Przed kamerą pokazującą panoramę Gdańska przysiadł ptak, który zupełnie nie przejmował się tym, że był obserwowany przez widzów w całej Polsce. Od razu stał się bohaterem transmisji. Pojawienie się tego niespodziewanego gościa nie umknęło uwadze prezenterów. - Pani mewo, co pani robi? - zapytał Rafał Wojda.

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Przez chwilę były wątpliwości, czy ptak jest mewą, czy może też rybitwą. Sprawę ostatecznie rozstrzygnęła koleżanka po fachu, dziennikarka TVN24 Agata Wolna, która potwierdziła, że była to mewa.

Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
Źródło zdjęcia: TVN24

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Mewa doświadczyła wietrznej pogody

- Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa - zauważył Wojda, gdy ptak odwrócił się bokiem do kamery. Tomasz Zubilewicz z tvnmeteo.pl zwrócił uwagę, że rzeczywiście pogoda jest wietrzna na całym wybrzeżu. To pokłosie niedzielnego cyklonu Manja, który solidnie wzburzył Bałtyk.

W poniedziałkowy poranek, po sztormowej niedzieli, wiatr wiał na Pomorzu z prędkością 30-40 kilometrów na godzinę. Przed wiatrem wciąż ostrzega IMGW, który wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
ptakiGdańskTVN24
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