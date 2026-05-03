Polska Żmije pojawiły się w Tatrach. Apel do turystów Oprac. Damian Dziugieł |

Akcja TOPR na Nosalu Źródło: Kontakt 24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity gatunek węża występujący w Polsce. Jak podkreślają przyrodnicy, jej jad może być niebezpieczny, jednak tragiczne wypadki należą do rzadkości. Zwierzę to atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, najczęściej, gdy zostanie przypadkowo nadepnięte lub zaskoczone w miejscu bez możliwości ucieczki. Jeśli ma taką możliwość, unika człowieka i schodzi mu z drogi.

Tatrzański Park Narodowy zaapelował do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek - przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku.

Żmije pojawiły się w Tatrach

Wyjątkowo ciepły początek maja sprawił, że żmije pojawiły się w Tatrach.

- Wiosną po chłodnej nocy żmije o poranku często wygrzewają się w miejscach nasłonecznionych - na kamieniach, murawach, także w pobliżu szlaków i nierzadko w okolicach ławostołów. O tej porze są one ospałe i powolne, co zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia - wskazywał przyrodnik i edukator TPN Tomasz Zając.

Eksperci przypominają, że jad żmij może być szczególnie groźny dla dzieci, osób starszych i alergików. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc - w górach TOPR, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny w organizmie.

Jak zaznaczają przyrodnicy, nie każde ukąszenie wiąże się ze wstrzyknięciem jadu - około 30 procent przypadków to tzw. ukąszenia suche. Charakterystycznym śladem po ugryzieniu są dwie kropki oddalone od siebie o około centymetr.

Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus) Źródło: Shutterstock

Taniec błyskawic

Żmija zygzakowata (Vipera berus) ma zwykle charakterystyczny zygzak na grzbiecie, choć w Tatrach występują także osobniki całkowicie czarne, czyli w odmianie melanistycznej, u których wzór jest słabo widoczny. W okresie wiosennym można obserwować również ich gody - spektakularne walki samców, określane przez naukowców jako "taniec błyskawic".

Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami.

Żmija jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce Źródło: Maria Samczuk/PAP