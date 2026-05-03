Żmije pojawiły się w Tatrach. Apel do turystów

Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Akcja TOPR na Nosalu
Źródło: Kontakt 24
W Tatrach można spotkać już żmije zygzakowate. Sprzyja im ciepła i słoneczna pogoda. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, aby uważać podczas pieszych wędrówek, gdyż jad tych gadów może być niebezpieczny dla naszego zdrowia.

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity gatunek węża występujący w Polsce. Jak podkreślają przyrodnicy, jej jad może być niebezpieczny, jednak tragiczne wypadki należą do rzadkości. Zwierzę to atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, najczęściej, gdy zostanie przypadkowo nadepnięte lub zaskoczone w miejscu bez możliwości ucieczki. Jeśli ma taką możliwość, unika człowieka i schodzi mu z drogi.

Tatrzański Park Narodowy zaapelował do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek - przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku.

Żmije pojawiły się w Tatrach

Wyjątkowo ciepły początek maja sprawił, że żmije pojawiły się w Tatrach.

- Wiosną po chłodnej nocy żmije o poranku często wygrzewają się w miejscach nasłonecznionych - na kamieniach, murawach, także w pobliżu szlaków i nierzadko w okolicach ławostołów. O tej porze są one ospałe i powolne, co zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia - wskazywał przyrodnik i edukator TPN Tomasz Zając.

Eksperci przypominają, że jad żmij może być szczególnie groźny dla dzieci, osób starszych i alergików. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc - w górach TOPR, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny w organizmie.

Jak zaznaczają przyrodnicy, nie każde ukąszenie wiąże się ze wstrzyknięciem jadu - około 30 procent przypadków to tzw. ukąszenia suche. Charakterystycznym śladem po ugryzieniu są dwie kropki oddalone od siebie o około centymetr.

Źródło: Shutterstock

Taniec błyskawic

Żmija zygzakowata (Vipera berus) ma zwykle charakterystyczny zygzak na grzbiecie, choć w Tatrach występują także osobniki całkowicie czarne, czyli w odmianie melanistycznej, u których wzór jest słabo widoczny. W okresie wiosennym można obserwować również ich gody - spektakularne walki samców, określane przez naukowców jako "taniec błyskawic".

Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami.

Żmija jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce
Źródło: Maria Samczuk/PAP

Źródło: PAP, TPN

Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
