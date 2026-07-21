Polska Idzie zmiana pogody. Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na pogodę w Polsce wciąż wpływ mają chłodne północne układy niżowe - Cerry znad zachodniej Rosji oraz Deborah znad Skandynawii. W nocy z wtorku na środę związany z niżem rosyjskim front ustąpi znad wschodniej i południowo-wschodniej Polski, za nim jednak wkroczy od zachodu front związany z niżem skandynawskim.

- W środę przybędzie chmur, przede wszystkim na zachodzie i północy kraju. Tylko południowe i południowo-wschodnie regiony zostaną na chwilę objęte przez klin wyżowy związany z potężnym układem znad Północnego Atlantyku. Popcha on nad tę część Polski łagodniejsze powietrze. Pozostały obszar pozostanie w dość chłodnej masie - mówi ekspertka.

W czwartek front chłodny, przemieszczając się nad krajem, przyniesie kolejne opady deszczu i burze, a temperatura spadnie. Dopiero w piątek, od zachodu, nad Polskę zacznie wkraczać wyż niosący rozpogodzenia i wypychający deszcze na wschód. Zacznie zmieniać się też kierunek cyrkulacji mas powietrza - z północnego na południowo-zachodni, co mocniej da się odczuć w sobotę.

- Masy pochodzenia zwrotnikowego zaczną wnikać nad Polskę, podnosząc temperaturę na zachodzie kraju powyżej 25 stopni Celsjusza. W niedzielę mocno już wbije się nad Polskę klin gorącego powietrza, niosąc upał. Nawet wysoko w Karkonoszach i Tatrach temperatura osiągnie 14-18 stopni Celsjusza. Jednak od zachodu napierać ma na gorącą masę zatoka chłodu znad Północnego Atlantyku, doprowadzając do formowania się nad Niemcami i zachodnią Polską burzowego frontu - dodaje Unton-Pyziołek.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda środę, czwartek i piątek

W środę na zachodzie, północy i w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu, na Pomorzu mogą pojawić się burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 21-22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, na zachodzie chwilami dość silny.

Czwartek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże z deszczem do 10-25 l/mkw. oraz burzami, szczególnie na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Śląsku i w centrum kraju do 20 st. C na południowym wschodzie. Powieje zachodni i północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

W piątek dominować będzie pogoda pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Padać nie będzie jedynie na zachodzie, poza tym jeszcze miejscami pojawi się przelotny deszcz do 5 l/mkw. Na Podlasiu mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

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Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu przyniesie na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur może pojawić się na wschodzie. Na Podkarpaciu wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

W niedzielę na niebie zobaczymy zachmurzenie małe i miarkowane, wzrastające po południu na zachodzie do dużego. Tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 10-25 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com