Jaka przyszłość może czekać grzybiarzy

W części Hiszpanii wydano najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami z gradem. - To wyjątkowa anomalia pogodowa - przekazał w niedzielę burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez Almeida. Władze stolicy zaapelowały do mieszkańców o niewychodzenie z domu jeżeli nie jest to "absolutnie konieczne".