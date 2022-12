Złamania, zwichnięcia, urazy. Ślizgawica w Polsce daje o sobie znać w szpitalach

W wyniku ślizgawicy w Polsce lekarze na oddziałach ratunkowych mają więcej pracy. Od poniedziałkowego wieczora do Szpitala Miejskiego im. Strusia w Poznaniu trafiło około 50 pacjentów ze złamaniami, zwichnięciami i stłuczeniami spowodowanymi poślizgnięciem się na oblodzonych chodnikach. Do tragicznego wypadku doszło również we wtorek w Warszawie.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w Warszawie, gdzie 38-latek przewrócił się na oblodzonym chodniku . Mężczyzna zmarł na miejscu, prawdopodobnie w wyniku uderzenia głową w chodnik.

Na Warmii i Mazurach długie kolejki do przychodni

We wtorek dużo pracy mają ratownicy medyczni w województwie warmińsko-mazurskim. Poradnie ortopedyczne w całym regionie są wypełnione pacjentami. W Olsztynie , aby dodzwonić się do rejestracji w przychodni, gdzie pracuje ortopeda trzeba czekać na połączenie kilkadziesiąt minut. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa panuje na Mazurach , gdzie temperatura oscyluje wokół zera i pada deszcz.

- Od rana karetki wzywano 134 razy. Pogotowie ratunkowe wyjeżdżało do 55 urazów ortopedycznych. Wczoraj w analogicznym okresie czasu tego typu zgłoszeń było 10 - przekazał we wtorek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Ofiary poniedziałkowej gołoledzi

W poniedziałek wieczorem opady marznącego deszczu oblodziły w Poznaniu nie tylko ulice, ale także chodniki i przystanki. Rzecznik Szpitala Miejskiego im. Strusia Tomasz Dolata poinformował, że od poniedziałkowego wieczora szpitalny oddział ratunkowy przyjął około 50 osób, które doznały urazu w wyniku poślizgnięcia się na chodniku, podjeździe lub przystanku autobusowym czy tramwajowym. - Ofiary warunków pogodowych, które trafiły na nasz SOR, to osoby ze złamanymi rękami i nogami, ze stłuczeniami bioder i barków. Wśród pacjentów dominują osoby starsze - powiedział Dolata. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek poinformował, że minionej doby w Poznaniu i powiecie poznańskim pracowało 26 zespołów ratownictwa medycznego, które wyjechały do ponad 270 interwencji. Około 60 z nich dotyczyło urazów wywołanych warunkami pogodowymi. Judek podkreślił że ponad 30 przypadków to były wyjazdy do osób poszkodowanych na ulicach i chodnikach. Sporo osób, które doznało urazu, wracało o własnych siłach do domów i dopiero stamtąd ruszało do placówek medycznych po pomoc.