Halo. Nad Szczyrkiem wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg

Słupy świetlne nad Jurgowem (woj. małopolskie) Źródło: Mikołaj Madeja, Małopolscy Łowcy Burz

W sobotnie przedpołudnie nad Szczyrkiem w województwie śląskim można było zaobserwować nietypowe zjawisko. Na niebie, wokół tarczy Słońca, pojawił się świetlisty pierścień, doskonale uchwycony na zdjęciach przesłanych przez pana Lucjana Mżyka.

Czym jest halo?

Halo to zjawisko optyczne, które powstaje w wyniku załamania i odbicia się światła w drobnych kryształkach lodu, zawieszonych w atmosferze. Takie kryształki znajdują się najczęściej w chmurach typu cirrostratus - wysokich, pierzastych chmurach piętra wysokiego - albo w tzw. mgle lodowej, która tworzy się przy bardzo niskich temperaturach.

Halo nad Szczyrkiem Źródło: Lucjan Mżyk

Najczęściej światło załamuje się pod kątem około 22 stopni, co sprawia, że wokół Słońca lub Księżyca widoczny jest jasny, regularny okrąg. Taki pierścień może być biały lub przybierać barwy zbliżone do tęczy - z delikatnym przejściem kolorów od czerwieni po zieleń i błękit.

Halo nad Szczyrkiem Źródło: Lucjan Mżyk

Autorka/Autor: jzb/dd Źródło: tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Lucjan Mżyk