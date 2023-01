Zimowe wędrówki po górach. GOPR przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

czytaj dalej

Trufle to wyjątkowo wymagające grzyby. By mogły się rozwijać, konieczne są odpowiednie warunki temperaturowe oraz glebowe. Okazuje się, że tegoroczny sezon na ich zbiory znacznie wydłużył się z powodu anomalii pogodowych. W styczniu można spotkać je częściej i to w większych ilościach, niż w listopadzie, kiedy tradycyjnie przypada szczyt ich sezonu.