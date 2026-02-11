Logo TVN24
Polska

Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż

W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Zamieć śnieżna w okolicach Mławy
Źródło: TVN24
Mimo ataku zimy większość Polaków uważa, że na początku lutego ruch drogowy w ich okolicy odbywał się bez większych utrudnień - wynika z badania pracowni Opinia24. Większy problem stwarzało jednak poruszanie się po chodnikach.

Zima jest w tym roku wyjątkowo śnieżna i mroźna. Najgłośniej było o utrudnieniach na autostradzie S7 z przełomu 2025 i 2026 roku, ale złe warunki panowały okresowo w wielu miejscach.

Zimowe utrudnienia w oczach Polaków

Opinia24 przeprowadziła sondaż, w którym zapytała ankietowanych, czy doświadczyli utrudnień związanych z zimowymi warunkami. Badanie dotyczyło okresu od 2 do 4 lutego.

Większość Polaków uważa, że ruch drogowy w tym czasie odbywał się bez większych utrudnień. 20 procent respondentów zdecydowanie zgodziło się z tym twierdzeniem, a 47 procent - raczej tak. Na "nie" było 29 procent. Odpowiedzi przeczącej najczęściej udzielali mieszkańcy dwóch województw na północy: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Warunki pogodowe a ruch drogowy
Warunki pogodowe a ruch drogowy
Źródło: TVN24

Jak funkcjonowała komunikacja publiczna?

Jeśli chodzi o utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, to 48 procent respondentów stwierdziło, że autobusy, tramwaje i pociągi kursowały normalnie. 23 procent osób doświadczyło problemów - największy odsetek takich osób wystąpił w województwie zachodniopomorskim. Warto zaznaczyć, że 29 procent ankietowanych nie korzystało z komunikacji na początku lutego.

Warunki pogodowe a komunikacja publiczna
Warunki pogodowe a komunikacja publiczna
Źródło: TVN24

Najtrudniej było chodzić po chodnikach

Znacznie więcej osób stwierdziło, że poruszanie się po chodnikach na początku lutego sprawiało kłopoty - 55 procent respondentów napotkało na problemy podczas pieszych podróży. Ponownie najbardziej "na nie" byli mieszkańcy północy: województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Dwóch na pięciu Polaków uważa, że poruszanie się po chodnikach było bezpieczne.

Warunki pogodowe a poruszanie się po chodnikach
Warunki pogodowe a poruszanie się po chodnikach
Źródło: TVN24

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-4 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Opinia24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

