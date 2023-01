Zimowe grzybobranie. Jakie grzyby można zbierać w polskich lasach w styczniu i lutym?

Zimowe grzyby jadalne

Jednym z grzybów najczęściej zbieranych zimą są boczniaki ostrygowate , czyli najpopularniejszy gatunek boczniaka. Jego nazwa nawiązuje do kształtu kapelusza, kolor ma szary lub ciemnobrązowy. Grzyby te cenione są za swój smak, w kuchni bywają też zamiennikami mięsa. Boczniaki ostrygowate mają wiele właściwości prozdrowotnych, wykazują m.in. działanie antybakteryjne, przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne, są bogate w błonnik i białka. Występują w polskich lasach od końca października, a jeżeli zima jest łagodna zbierać je można aż do przedwiośnia.

W lasach zimą spotkać można też płomiennice zimowe, znane także jako zimówka aksamitnotrzonowa. Jej trzon sprawia wrażenie, jakby był pokryty brązowym aksamitem, do spożycia nadają się jednak tylko kapelusze. Płomiennice zimowe rosną głównie na pniach i gałęziach drzew liściastych, są odporne na mróz i rozwijają się, gdy tylko temperatura wynosi nie mniej niż 0 stopni Celsjusza. Grzyb ma wiele składników odżywczych, w tym wysoką zawartość błonnika, białka oraz witamin z grupy B. Wykazuje też właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne. W polskich lasach znaleźć go można od października do grudnia, a gdy zima jest łagodna - nawet do marca.