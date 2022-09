Lato w kalendarzu, na Kasprowym Wierchu zima. "Zaspy sięgają kolan"

Do Tatr zawitała zima. Na Kasprowym Wierzchu leży we wtorek już duża - jak na ostatnie dni astronomicznego i kalendarzowego lata - warstwa śniegu, a temperatura wynosi minus 2 stopnie Celsjusza. Jak ocenił przewodnik tatrzański Paweł Parzuchowski, od tygodni natura wysyła sygnały, że tegoroczna zima może być dość wczesna.

Odpowiednie przygotowanie do wędrówek

Apelował, by do ewentualnych górskich wędrówek podejmowanych w takich warunkach odpowiednio się przygotować. Zauważył, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek. - Dopasowujemy i ubiór, i nasze umiejętności do warunków. Ważne jest obuwie, ewentualnie raki, przy śliskiej nawierzchni one się bardzo przydają na zejście. A ubiór termiczny, na cebulkę - radził.