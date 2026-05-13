Zimni ogrodnicy zasłużą sobie na to miano. Są ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Środowe alarmy dotyczą przymrozków. Ochłodzenie o tej porze roku jest związane z zimnymi ogrodnikami, czyli zjawiskiem klimatycznym charakterystycznym dla naszej części Europy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano dla województw:

lubelskim , w powiatach: tomaszowskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim, lubelskim, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, chełmskim, Chełm;

podkarpackim , z wyjątkiem Rzeszowa;

małopolskim , w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bielickim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim;

świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim, kieleckim.

Miejscami temperatura powietrza obniży się do 1 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od północy w czwartek do godziny 6.

Prognoza zagrożeń - czwartek

W czwartek alerty przed burzami mogą zostać wydane w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się także w części woj. podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Prognoza zagrożeń - piątek

Według IMGW w piątek burze mogą być niebezpieczne w centralnej części kraju. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województwa łódzkiego oraz zachodnich powiatów woj. mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń - sobota

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że niespokojnie będzie także w sobotę. W pierwszy dzień weekendu alerty przed burzami mogą zostać wydane w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.