Zimni ogrodnicy zasłużą sobie na to miano. Są ostrzeżenia IMGW

Wiosenny przymrozek
Prognoza pogody na środę
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Synoptycy opublikowali także prognozę zagrożeń, z której wynika, że lada moment do Polski wrócą burze.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Środowe alarmy dotyczą przymrozków. Ochłodzenie o tej porze roku jest związane z zimnymi ogrodnikami, czyli zjawiskiem klimatycznym charakterystycznym dla naszej części Europy.

Rozpoczęli się zimni ogrodnicy. W pogodzie będzie się działo

Prognoza

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano dla województw:

  • lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim, lubelskim, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, chełmskim, Chełm;
  • podkarpackim, z wyjątkiem Rzeszowa;
  • małopolskim, w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bielickim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim, kieleckim.

Miejscami temperatura powietrza obniży się do 1 st. C, przy gruncie do około -2 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od północy w czwartek do godziny 6.

Ostrzeżenia IMGW
Prognoza zagrożeń - czwartek

W czwartek alerty przed burzami mogą zostać wydane w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się także w części woj. podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek
Prognoza zagrożeń - piątek

Według IMGW w piątek burze mogą być niebezpieczne w centralnej części kraju. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województwa łódzkiego oraz zachodnich powiatów woj. mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń na piątek
Prognoza zagrożeń - sobota

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że niespokojnie będzie także w sobotę. W pierwszy dzień weekendu alerty przed burzami mogą zostać wydane w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

