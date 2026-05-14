Polska Zimni ogrodnicy przynieśli przymrozki w części kraju Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trwa czas zimnych ogrodników, czyli majowego zjawiska klimatycznego charakterystycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zazwyczaj wiąże się ono z nagłym ochłodzeniem oraz przygruntowymi przymrozkami. W czwartek, czyli w dzień świętego Bonifacego mroźno zrobiło się w południowej części kraju.

Zimni ogrodnicy 2026. Gdzie pojawiły się przymrozki

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, przygruntowe przymrozki pojawiły się głównie na Podhalu, Podbeskidziu i lokalnie na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej. Najzimniej było na Kasprowym Wierchu oraz w Stuposianach, gdzie termometry pokazały -3 stopnie Celsjusza. Z kolei dwa stopnie poniżej zera odnotowano w Żubraczach (woj. podkarpackie), Komańczy (woj. podkarpackie) oraz Rakowie (woj. świętokrzyskie).

W czwartek w ciągu dnia dominować będzie pogoda pochmurna. W zachodniej połowie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalnie burze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W tych regionach zagrzmi. Są żółte alarmy IMGW