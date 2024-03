Na Kasprowym Wierchu we wtorek zaczął padać śnieg, a temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza. Ma być jeszcze zimniej - na najbliższy tydzień w Tatrach prognozowane są wartości sięgające nawet -14 st. C.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że w górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na wysokości 1700 metrów nad poziomem morza na twardym podłożu utworzyły się niewielkie depozyty nawianego śniegu. Przy dodatkowym obciążeniu na stromych stokach może dojść do uwolnienia lawin typu deskowego. Poniżej 1700 m n.p.m. występuje natomiast mokry śnieg, który na trawiastych stokach może przyczyniać się do schodzenia lawin gruntowych.

Trudne warunki turystyczne

Jak przekazał we wtorek Tatrzański Park Narodowy, w górach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana w zależności od wysokości i wystawy - nad ranem śnieg jest twardy i zmrożony, natomiast w godzinach popołudniowych robi się mokry i grząski. "Utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które w połączeniu z opadami śniegu znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń" - przekazali eksperci.