Zima w Tatrach trzyma się mocno

"Trzeba ubierać się na cebulkę"

- Jeżeli ten śnieg się jeszcze pojawi, to on jeszcze utrudni to poruszanie się. Wymaga to umiejętności takiej lokalnej oceny ryzyka lawinowego. Takie upadki z niewielki zsuwami (śniegu - red.) były również przez nas obserwowane - ostrzega Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.