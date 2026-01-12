Wilki próbują zdobyć wodę w lesie skutym przez lód. Niezwykłe nagranie

Wilki próbują dostać się do wody przez lód Źródło: Kontakt24/ Leśny Kawaler

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Od początku roku w Polsce panują prawdziwie zimowe warunki. Taka aura jest wyzwaniem dla dzikich zwierząt. Jedno z nagrań, które otrzymaliśmy na Kontakt24 od pana Dawida, znanego w sieci jako Leśny Kawaler, pokazuje, jak wilki zdobywają wodę, gdy ściska siarczysty mróz.

"To pokazuje, jak inteligentne są te drapieżniki"

Jak przekazał autor, nagranie zostało wykonane na początku stycznia, w czasie silnych mrozów w Polsce. Na filmie widać, jak para wilków spaceruje po lesie i szuka wody, by ugasić pragnienie. Zwierzęta próbują dostać się do niej na dwa sposoby.

- Jeden z nich próbuje łapą, z kolei drugi zębami. To pokazuje, jak inteligentne są te drapieżniki. Mimo niełatwych warunków w lesie zwierzęta sobie radzą. Finalnie wilki dostały się do niewielkiej ilości wody i zaspokoiły pragnienie - relacjonował Leśny Kawaler.

Nie wiadomo, gdzie został nagrany film. Dla bezpieczeństwa zwierząt pan Dawid nie podaje lokalizacji.

Źródło: Kontakt24