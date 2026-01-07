Przenikliwy mróz o poranku. Na termometrach -17,2 st. C

Zimowa i mroźna aura nie opuszcza Polski. Noc z wtorku na środę po raz kolejny przyniosła kilkunastostopniowy mróz w części kraju. Niezwykle zimno było także o poranku.
Najzimniej na Mazowszu
Jak wynika z danych IMGW, o godzinie 6 w środę najzimniej było w Mławie na północy województwa mazowieckiego. Tam termometry pokazały nawet -17,2 stopnia Celsjusza. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w Ostrołęce (-14,2 st. C), Olsztynie (-12.5 st. C), Suwałkach (-12,4 st. C) i Gorzowie Wielkopolskim (-11,8 st. C).
- W kierunku tego dużego mrozu dopiero zmierzamy. Zgodnie z tym, co mówią synoptycy, to pod koniec tygodnia, w weekend, a nawet na początku przyszłego tygodnia mróz będzie sięgał minus osiemnastu, minus dwudziestu stopni - informował na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock