Przenikliwy mróz o poranku. Na termometrach -17,2 st. C

Silny mróz w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zimowa i mroźna aura nie opuszcza Polski. Noc z wtorku na środę po raz kolejny przyniosła kilkunastostopniowy mróz w części kraju. Niezwykle zimno było także o poranku.

Najzimniej na Mazowszu

Jak wynika z danych IMGW, o godzinie 6 w środę najzimniej było w Mławie na północy województwa mazowieckiego. Tam termometry pokazały nawet -17,2 stopnia Celsjusza. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w Ostrołęce (-14,2 st. C), Olsztynie (-12.5 st. C), Suwałkach (-12,4 st. C) i Gorzowie Wielkopolskim (-11,8 st. C).

- W kierunku tego dużego mrozu dopiero zmierzamy. Zgodnie z tym, co mówią synoptycy, to pod koniec tygodnia, w weekend, a nawet na początku przyszłego tygodnia mróz będzie sięgał minus osiemnastu, minus dwudziestu stopni - informował na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Silny mróz w Polsce Źródło: TVN24

Temperatura powietrza w środę 07.01 (godz. 6) Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw Źródło: IMGW, TVN24 Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock