Polska

Przenikliwy mróz o poranku. Na termometrach -17,2 st. C

Śnieg, mróz
Silny mróz w Polsce
Źródło: TVN24
Za nami kolejna mroźna noc i poranek. O godzinie 6 termometry w Polsce pokazały nawet -17,2 stopnia Celsjusza. Silny mróz dał się we znaki mieszkańcom wielu regionów kraju.

Zimowa i mroźna aura nie opuszcza Polski. Noc z wtorku na środę po raz kolejny przyniosła kilkunastostopniowy mróz w części kraju. Niezwykle zimno było także o poranku.

Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
Fala mrozu i śnieżyc. W mocy pomarańczowe alarmy IMGW
Najzimniej na Mazowszu

Jak wynika z danych IMGW, o godzinie 6 w środę najzimniej było w Mławie na północy województwa mazowieckiego. Tam termometry pokazały nawet -17,2 stopnia Celsjusza. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w Ostrołęce (-14,2 st. C), Olsztynie (-12.5 st. C), Suwałkach (-12,4 st. C) i Gorzowie Wielkopolskim (-11,8 st. C).

- W kierunku tego dużego mrozu dopiero zmierzamy. Zgodnie z tym, co mówią synoptycy, to pod koniec tygodnia, w weekend, a nawet na początku przyszłego tygodnia mróz będzie sięgał minus osiemnastu, minus dwudziestu stopni - informował na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Klatka kluczowa-142130
Silny mróz w Polsce
Źródło: TVN24
Temperatura powietrza w środę 07.01 (godz. 6)
Temperatura powietrza w środę 07.01 (godz. 6)
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

