Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku

Mroźna noc
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Za nami kolejna mroźna noc i poranek. O godzinie 6 w poniedziałek w wielu miejscach termometry pokazały kilkanaście stopni poniżej zera. Najzimniej było na Dolnym Śląsku.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła silny mróz oraz intensywne opady śniegu. Przenikliwie zimno było także o poranku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza

Kilkunastostopniowy mróz w wielu miejscach

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 6 w poniedziałek najzimniej było na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze termometry pokazały -18,4 stopnia Celsjusza, a w Kłodzku -15,1 st. C. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w: Terespolu (-12.3 st. C) w województwie lubelskim, Białymstoku (-12,1 st. C) i Suwałkach (-11 st. C) na Podlasiu, Kętrzynie (-11,9 st. C) w woj. warmińsko-mazurskim, Słubicach (-11,7 st. C) w woj. lubuskim oraz na stacji synoptycznej Resko-Smólsko (-11,3 st. C) w woj. zachodniopomorskim.

Według prognoz mróz będzie nam towarzyszyć również w ciągu dnia. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. w centrum kraju, do -2/0 na Wybrzeżu i Pomorzu. Dodatkowo w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju po Małopolskę i Podkarpacie okresami spadnie śnieg do 1-5 cm, w Karpatach do 10 cm.

Temperatura powietrza o godzinie 6 w poniedziałek, 12 stycznia
Temperatura powietrza o godzinie 6 w poniedziałek, 12 stycznia

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
PolskaZima
Czytaj także:
Śnieg, zima, chodnik
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
Prognoza
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
Polska
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom