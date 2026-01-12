Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła silny mróz oraz intensywne opady śniegu. Przenikliwie zimno było także o poranku.

Kilkunastostopniowy mróz w wielu miejscach

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 6 w poniedziałek najzimniej było na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze termometry pokazały -18,4 stopnia Celsjusza, a w Kłodzku -15,1 st. C. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w: Terespolu (-12.3 st. C) w województwie lubelskim, Białymstoku (-12,1 st. C) i Suwałkach (-11 st. C) na Podlasiu, Kętrzynie (-11,9 st. C) w woj. warmińsko-mazurskim, Słubicach (-11,7 st. C) w woj. lubuskim oraz na stacji synoptycznej Resko-Smólsko (-11,3 st. C) w woj. zachodniopomorskim.

Według prognoz mróz będzie nam towarzyszyć również w ciągu dnia. Termometry pokażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. w centrum kraju, do -2/0 na Wybrzeżu i Pomorzu. Dodatkowo w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju po Małopolskę i Podkarpacie okresami spadnie śnieg do 1-5 cm, w Karpatach do 10 cm.

Temperatura powietrza o godzinie 6 w poniedziałek, 12 stycznia

Autorka/Autor: fw Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock