"Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa"

W USA potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wariantem delta koronawirusa SARS-CoV-2 u kota domowego - poinformowali amerykańscy naukowcy. Sekwencja wirusa w organizmie zwierzęcia była zbliżona do szczepów krążących w tym samym czasie wśród ludzi, co dowodzi, że choć ma on zdolność do przenoszenia się z jednego gatunku na drugi, to nie nabywa w tym procesie znaczących mutacji.