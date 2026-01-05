Logo TVN24
Polska

Pomorze pod śniegiem. "Służby będą miały tutaj dzisiaj dużo pracy"

Słupsk
Reporterka TVN24 Natalia Madejska z zasypanego Słupska
Źródło: TVN24
Zapowiada się trudny początek tygodnia dla mieszkańców północy kraju. W niedzielę i w nocy na Pomorzu i Kaszubach spadło mnóstwo śniegu, który przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Trudne warunki panowały na wielu głównych drogach.

Mieszkańcy Pomorza i Kaszub, którzy w poniedziałek rano chcą dotrzeć do pracy - czy to samochodem, czy to na piechotę - mogą mieć nie lada problem. Wszystko przez grubą warstwę śniegu. Jednym z miast, które zostało zasypane najbardziej, jest Słupsk, gdzie była reporterka TVN24 Natalia Madejska.

- Jest biało dzisiaj rano w Słupsku, wydeptane ścieżki na chodnikach są dosyć wąskie. Białe są również drogi, z pewnością służby będą miały tutaj dzisiaj dużo pracy - rozpoczęła relację.

Madejska zaznaczyła, że najtrudniejsza sytuacja panowała w niedzielę i w nocy. Według pracowników hotelu, w którym się zatrzymała, padało do 3 w nocy. W poniedziałek rano w Słupsku było spokojnie, ale z powodu dużej ilości zalegającego śniegu ruch był niewielki, a wielu pieszych poruszało się jezdnią zamiast chodnikami.

Zasypane śniegiem ulice Słupska
Zasypane śniegiem ulice Słupska
Źródło: TVN24

Strażacy pomagali odkopać się karetkom

Reporterka rozmawiała z rzecznikiem straży pożarnej w Słupsku. Choć w niedzielę i w nocy intensywnie padało, to służby nie miały wiele pracy.

- Pomimo tej trudnej pogody podczas ostatniej doby straż miała tylko 10 interwencji związanych z pogodą, a więc na szczęście było spokojnie, na szczęście nikomu nic się nie stało - przyznała.

Strażacy musieli natomiast czterokrotnie pomóc odkopać się zespołom karetek, które mimo trudnych warunków próbowały dojechać do mniejszych miejscowości w okolicy Słupska. Poza tym służby usuwały powalone drzewa i pomagały przy wypadku, w którym ranna została jedna osoba.

Klatka kluczowa-138243
Reporterka TVN24 Natalia Madejska z zasypanego Słupska
Źródło: TVN24

Trudny wieczór i noc na drogach

W niedzielę wieczorem na wielu drogach w województwie pomorskim panowały trudne warunki. Najgorzej było na drogach krajowych - Lębork-Słupsk oraz na Trasie Kaszubskiej w okolicy Szemudu (powiat wejherowski).

"Na jezdniach cały czas pracuje sprzęt odśnieżający, ale z uwagi na to, że opady śniegu są bardzo intensywne, praktycznie zaraz po przejechaniu pojazdu jezdnia jest ponownie zasypana" - podał dyżurny GDDKiA.

Podobnie wyglądała sytuacja na drogach wojewódzkich, gdzie cały czas pracowało kilkadziesiąt pojazdów odśnieżających.

Jak podał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Jakub Friedenberger, do godziny 18 strażacy odnotowali cztery zdarzenia związane z usuwaniem drzew w powiecie słupskim oraz dwie interwencje ratowników w związku samochodami, które utknęły w śniegu.

Autorka/Autor: kp,mm

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

