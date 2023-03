Zima na Kasprowym Wierchu, warunki jak w Arktyce. Silny wiatr, zamknięto kolejkę. Lawinowa "dwójka"

Silny wiatr daje się we znaki przebywającym w okolicach Zakopanego. Z powodu pogody zamknięto kolejkę na Kasprowy Wierch. - Prędkość jest taka duża, że ciężko ustać na nogach - mówią turyści. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Kasprowy Wierch. Nieczynna kolejka

Trudne warunki na Kasprowym Wierchu - gdzie według portalu wetteronline.de wiatr w poniedziałek po południu rozpędzał się w porywach do 112 kilometrów na godzinę - obserwował reporter TVN24 Maciej Stasiński.

Porywy wiatru w poniedziałek ok. godz. 13.30

Porywy wiatru w poniedziałek ok. godz. 13.30 wetteronline.de

Rozmawiał z turystami. - Warunki są dość trudne, specyficzne, ale nikt nie powiedział, że się nie da - opowiadali. - Prędkość jest taka duża, że ciężko ustać na nogach. Jak podchodziłem pod Kasprowy, to dwa razy prawie mnie przewróciło. W ostatniej chwili jakoś utrzymałem się, ale jeżeli ktoś pierwszy raz chce to zrobić, to będzie miał ciężko. [...] Dzisiaj już były takie warunki, że zastanawialiśmy się, czy się nie wycofać - przyznał jeden z nich.