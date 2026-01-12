Pochód kry na Odrze. Promy wstrzymane

Spiętrzenie lody i wzrost stanu wód na Odrze Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic nie mogą korzystać z przepraw promowych na Odrze. Z powodu pochodu kry na rzece miejscowy Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiesił funkcjonowanie promów.

Dowiedz się więcej: Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze

Utrudnienia dla mieszkańców

Jak czytamy na stronie internetowej ZDW w Zielonej Górze, z powodu pochodu kry nieczynne są przeprawy promowe w Brodach, Pomorsku i Połęcku. Promami na co dzień podróżują mieszkańcy. Zamknięta przeprawa oznacza dla nich od 30 do 60 kilometrów objazdu. Obecnie żegluga na Odrze jest zabroniona z uwagi na utrzymujący się na powierzchni wody lód.

Jak przekazała reporterka TVN24 Alicja Rucińska, pokrywa lodowa na Odrze ciągnie się na odcinku o długości ok. 100 km ma od 15 do 30 centymetrów grubości.

- Są takie miejsca, gdzie tworzą się zatory lodowe, w okolicach Widuchowej, Ognicy w dolnej Odrze - dodała reporterka.

Służby zapewniają, że sytuacja jest monitorowana i jeśli będzie taka potrzeba do akcji ruszą lodołamacze.

Autorka/Autor: fw Źródło: ZDW Zielona Góra, TVN24 Źródło zdjęcia głównego: TVN24