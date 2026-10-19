Polska Fragment chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Wcześniej przeleciał nad Polską Matylda Dziechcińska Krzysztof Posytek Zespół autorów |

Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: POLSA

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Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) przekazała w poniedziałek, że człon chińskiej rakiety Zhuque-2E ponownie wszedł w atmosferę Ziemi 18 października nad wyspą Borneo o godzinie 12.33, z niepewnością wynoszącą +/- 10 minut. Fragment o masie około pięciu ton pochodził ze startu, do którego doszło w środę z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Człon rakiety nad Polską

Wcześniej, w niedzielę rano, człon rakiety zaobserwowała sieć obserwacji nieba Skytinel. W sobotę POLSA informowała o monitorowaniu ponownego wejścia w atmosferę tego obiektu. Zgodnie z przewidywaniami obiekt przeleciał nad Polską między godziną 6.13 a 6.14. Pierwszą stacją obserwacyjną, która zaobserwowała ZQ-2E, była SN11 we Wrocławiu. Następnie przelot zarejestrowano także w Śremie, Polance Wielkiej i Luszewie.

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Zebrane materiały pozwoliły wyznaczyć przybliżoną trajektorię obiektu. Kamery śledziły lot od momentu przelotu nad okolicą Bielska-Białej aż po wybrzeże Szwecji. Jak stwierdzili eksperci sieci Skytinel, przelot odbywał się na wznoszącym odcinku orbity. Oznacza to, że w momencie obserwacji nie istniało ryzyko wejścia obiektu w atmosferę nad terytorium Polski.

Według danych ze stacji obserwacyjnych człon rakiety poruszał się z prędkością blisko 29 tysięcy kilometrów na godzinę, a jego wysokość nad powierzchnią Ziemi przekraczała 150 kilometrów. Szacunki wskazują, że okres pełnego obiegu obiektu wokół naszej planety wynosił około 90 minut.

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Dynamiczny proces

POLSA dodała, że ponowne wejście obiektu kosmicznego w atmosferę jest procesem dynamicznym, obarczonym znaczną niepewnością co do czasu i miejsca upadku ewentualnych fragmentów. Ze względu na ograniczoną wiedzę o konstrukcji obiektu, zastosowanych materiałach oraz możliwej obecności pozostałości paliwa lub innych substancji niebezpiecznych nie można wykluczyć, że niektóre jego części dotrą do powierzchni Ziemi.

W przypadku znalezienia fragmentów mogących pochodzić z obiektu kosmicznego należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom, podając możliwie dokładną lokalizację i zachowując bezpieczną odległość. Nie należy dotykać, przenosić ani samodzielnie zabezpieczać znalezionych elementów.