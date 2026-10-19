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Fragment chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Wcześniej przeleciał nad Polską

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Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: POLSA
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Człon chińskiej rakiety Zhuque-2E ponownie wszedł w atmosferę Ziemi. Wcześniej obiekt przeleciał nad Polską. Dzięki obserwacjom z kilku stacji sieci Skytinel udało się odtworzyć przybliżoną trajektorię jego lotu.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) przekazała w poniedziałek, że człon chińskiej rakiety Zhuque-2E ponownie wszedł w atmosferę Ziemi 18 października nad wyspą Borneo o godzinie 12.33, z niepewnością wynoszącą +/- 10 minut. Fragment o masie około pięciu ton pochodził ze startu, do którego doszło w środę z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Człon rakiety nad Polską

Wcześniej, w niedzielę rano, człon rakiety zaobserwowała sieć obserwacji nieba Skytinel. W sobotę POLSA informowała o monitorowaniu ponownego wejścia w atmosferę tego obiektu. Zgodnie z przewidywaniami obiekt przeleciał nad Polską między godziną 6.13 a 6.14. Pierwszą stacją obserwacyjną, która zaobserwowała ZQ-2E, była SN11 we Wrocławiu. Następnie przelot zarejestrowano także w Śremie, Polance Wielkiej i Luszewie.

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Zebrane materiały pozwoliły wyznaczyć przybliżoną trajektorię obiektu. Kamery śledziły lot od momentu przelotu nad okolicą Bielska-Białej aż po wybrzeże Szwecji. Jak stwierdzili eksperci sieci Skytinel, przelot odbywał się na wznoszącym odcinku orbity. Oznacza to, że w momencie obserwacji nie istniało ryzyko wejścia obiektu w atmosferę nad terytorium Polski.

Według danych ze stacji obserwacyjnych człon rakiety poruszał się z prędkością blisko 29 tysięcy kilometrów na godzinę, a jego wysokość nad powierzchnią Ziemi przekraczała 150 kilometrów. Szacunki wskazują, że okres pełnego obiegu obiektu wokół naszej planety wynosił około 90 minut.

Dynamiczny proces

POLSA dodała, że ponowne wejście obiektu kosmicznego w atmosferę jest procesem dynamicznym, obarczonym znaczną niepewnością co do czasu i miejsca upadku ewentualnych fragmentów. Ze względu na ograniczoną wiedzę o konstrukcji obiektu, zastosowanych materiałach oraz możliwej obecności pozostałości paliwa lub innych substancji niebezpiecznych nie można wykluczyć, że niektóre jego części dotrą do powierzchni Ziemi.

W przypadku znalezienia fragmentów mogących pochodzić z obiektu kosmicznego należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom, podając możliwie dokładną lokalizację i zachowując bezpieczną odległość. Nie należy dotykać, przenosić ani samodzielnie zabezpieczać znalezionych elementów.

Źródło: Skytinel, PAP, POLSA
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Tagi:
Kosmosastronomia
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