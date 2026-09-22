Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbieranie grzybów z pomocą AI? "Nie odważyłbym się"

|
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Jak bezpiecznie zbierać i prawidłowo identyfikować grzyby?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jak bezpiecznie zbierać grzyby? Na pewno nie ufając bezgranicznie sztucznej inteligencji. Specjaliści wyjaśniają, jak właściwie rozpoznawać grzyby oraz gdzie można udać się po pomoc w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Zbliża się początek kalendarzowej jesieni, która nieodłącznie kojarzy nam się z grzybobraniem. Wybierając się do lasu, trzeba jednak wiedzieć, które grzyby są jadalne, a które omijać. Coraz więcej osób sięga w tym celu po pomoc sztucznej inteligencji, ale warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest ona nieomylna.

- Sztuczna inteligencja, czy rozpoznawanie obrazem, jest w stanie zidentyfikować, czy mamy do czynienia z grzybem jadalnym czy z innym gatunkiem. Nie odważyłbym się natomiast wykorzystywać tej wiedzy i wyniku analizy grzyba za pomocą sztucznej inteligencji do rozsądzenia tego, czy wrzucić go na patelnię i zjeść, czy niekoniecznie - powiedział Tomasz Wiertelak, specjalista AI z Uniwersytetu DSW Ideis we Wrocławiu.

Wiertelak przyznał, że rozwój sztucznej inteligencji następuje bardzo szybko, ale nadal zdarza jej się "halucynować" i podsuwać nam fałszywe informacje. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje, jest fakt, że zdjęcie, które wysyłamy do oceny, jest dwuwymiarowe.

- Mogą być problemy z jasnością tego zdjęcia, może być niedoświetlone, a algorytm może nie rozpoznać pewnych cech charakterystycznych dla grzyba trującego lub jadalnego. Możemy się bardzo mocno pomylić i czasami zdziwić - wytłumaczył ekspert.

Jak zidentyfikować, czy grzyb jest jadalny

Jak przeprowadzić właściwą identyfikację grzybów? Opowiedział o tym dr hab. Artur Griszkin z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

- Należy nie tylko obejrzeć grzyba z jednej i z drugiej strony. Trzeba też zajrzeć pod kapelusz, jakiego typu mamy hymenofor (najczęściej przyjmuje on formę blaszek lub gąbki - red.), musimy zobaczyć, jakie jest posadowienie trzonu, i przede wszystkim musimy grzyba powąchać, czego nie zrobi AI - opisał specjalista.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zebrane przez nas grzyby są jadalne, najlepiej udać się do sanepidu - grzyboznawca stacji zidentyfikuje je dla nas bezpłatnie. Jest jednak pewien warunek.

- Żeby grzyboznawca mógł ocenić grzyba, musi zobaczyć go w całości. To znaczy, że nie przynosimy grzybów, które są pokrojone, powykrawane, które mają same nogi bądź same głowy, bo to nie pozwoli grzyboznawcy ocenić w sposób absolutnie profesjonalny tego grzyba, ponieważ on nie będzie stanowił całości owocu, tylko będzie fragmentem - wyjaśniła Magdalena Mieszkowska, rzeczniczka prasowa wrocławskiego sanepidu.

Jak zaznaczyła dr Sylwia Serafińska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ciężkie zatrucia grzybami mogą powodować poważne problemy zdrowotne, w tym uszkodzenia wątroby i nerek oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Jak bezpiecznie zbierać i prawidłowo identyfikować grzyby?
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
GrzybySztuczna inteligencja
Czytaj także:
Grad w Warszawie
Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem
Polska
Burze
Gdzie jest burza? W Warszawie głośno od grzmotów
Prognoza
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 22.09.26
Dało się ulepić bałwana. Zima zawitała w Tatry, choć mamy lato
Polska
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym wykonanym w podczerwieni
Polo nadciąga. "Ludzie są nieco zaniepokojeni"
Świat
Prognozowane opady w Grecji
Załamanie pogody w Grecji. Alarmy przed ulewami i burzami
Świat
Zniszczenia wywołane ulewami w Kalifornii w styczniu 2023
Stan wyjątkowy w Kalifornii
Świat
Jesień, jesienne liście
Pierwszy dzień jesieni tuż-tuż
Polska
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją
Świat
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
Nauka
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem
Prognoza
Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Tragedia w znanym parku narodowym
Świat
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
Prognoza
parasolki pogoda deszcz shutterstock_2838520013
Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni
Prognoza
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
Nauka
W Tatrach zaczął padać śnieg
"Tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał"
Polska
Burza, chmury, deszcz
Załamanie pogody. Tu zamierza ostrzegać IMGW
Prognoza
Martwy wieloryb na dziobie statku
Martwy wieloryb na dziobie statku. Próbują ustalić, jak zginął
Świat
Miasto New Richland w Minnesocie nawiedziła powódź
Ulewy na Środkowym Zachodzie. Idą kolejne
Świat
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun
Świat
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Prognoza
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom