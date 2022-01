Titisee-Neustadt. Prognoza pogody na skoki narciarskie

Pogoda na skoki narciarskie. Puchar Świata w Titisee-Neustadt

Na sobotę 22 stycznia zaplanowany został konkurs indywidualny . Cały dzień upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury, niewielkie rozpogodzenia możliwe są po godzinie 16. Około godz. 14 temperatura wyniesie 0 stopni Celsjusza, a wiatr będzie rozpędzał się do 1-3 metrów na sekundę. Wieczorem na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr natomiast powieje silniej, z prędkością 2-4 m/s .

W niedzielę 23 stycznia skoczkowie ponownie wezmą udział w konkursie indywidualnym. Będzie na ogół pochmurno, ale jest szansa na pojawienie się na niebie Słońca. O godz. 14 termometry pokażą 2 st. C. Wieczorem temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr przez cały dzień powieje z prędkością 2-4 m/s.