Zaspy gradu, dachowanie auta w Koszalinie. Gwałtowna pogoda na północy Polski

Gradobicie w Koszalinie. Dachowało auto

W poniedziałek przez Koszalin przeszła burza, której towarzyszyły opady deszczu i gradu. Na drogach zrobiło się ślisko i doszło do wypadku. Samochód osobowy dachował, kierowca najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Do zdarzenia doszło na ul. Słupskiej w Koszalinie.