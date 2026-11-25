Polska Zalążek trąby powietrznej w Wielkopolsce. Lej kondensacyjny powstał, choć nie powinien Krzysztof Posytek |

Lej kondensacyjny nad Wrześnią (woj. wielkopolskie) Źródło wideo: Angelika Kordaczuk Źródło zdj. gł.: Angelika Kordaczuk

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O pojawieniu się leja kondensacyjnego we Wrześni poinformował Łukasz Kuliński - Wielkopolski Łowca Burz. Ocenił, że z otrzymanych przez niego materiałów nie wynika, by lej kondensacyjny miał kontakt z ziemią, choć jego obniżenie było znaczne.

Uwięziona wilgoć

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, jak doszło do powstania zjawiska. We wtorek Wielkopolska znalazła się w strumieniu surowego powietrza arktycznego z dalekiej północy. Jego napływ poprzedził słabo aktywny front chłodny, który zaznaczał się nad północno-zachodnią i zachodnią Polską większym zachmurzeniem warstwowym, miejscami jednak lekko skłębionym. Za napływ tej masy powietrza odpowiadała współpraca niżu Wilka znad zachodniej Rosji oraz wyżu skandynawskiego Manuel. Rejon Wrześni znalazł się jednocześnie w strefie mało aktywnego frontu oraz pod wpływem wyżowego osiadania powietrza, co uwięziło wilgoć w warstwie przyziemnej.

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Lej kondensacyjny nad Wrześnią (woj. wielkopolskie) Źródło zdjęcia: Angelika Kordaczuk

Wystarczył subtelny kontrast

Jak zaznaczyła synoptyk, takie warunki raczej nie sprzyjają powstawaniu prądów wstępujących i formowaniu się lejów kondensacyjnych, czyli zalążków trąby powietrznej. Jak więc doszło do jego powstania? Synoptyk twierdzi, że kluczowy okazał się spływ bardzo zimnego powietrza nad wciąż jeszcze stosunkowo ciepły listopadowy grunt. W efekcie w cienkiej warstwie przyziemnej pojawiła się niewielka chwiejność atmosfery, która sprzyjała wznoszeniu się cieplejszego powietrza. Dało to impuls do powstania lokalnych prądów wstępujących pod podstawą wypiętrzających się chmur, prawdopodobnie Cumulus mediocris.

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Lej kondensacyjny nad Wrześnią (woj. wielkopolskie) Źródło zdjęcia: Angelika Kordaczuk

Gdy prąd wstępujący napotkał niewielką lokalną strefę zbieżności wiatru, podchwycił istniejące tam zawirowanie i rozciągnął je w pionie, co bezpośrednio doprowadziło do uformowania się tak zwanego leja chłodnych mas powietrza. Rozwój zjawiska ułatwił fakt, że w bardzo chłodnej, ale zarazem wilgotnej masie powietrza poziom kondensacji znajduje się nisko nad ziemią. Wystarczył więc subtelny kontrast termiczny, aby lej stał się przez chwilę widoczny.

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