Zalążek trąby powietrznej na Opolszczyźnie

W województwie opolskim, we wsi Nowa Cerekwia, pojawił się w środę lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zdjęcia i nagranie tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Środa przyniosła gwałtowną aurę wielu regionom kraju. Burze pojawiły się między innymi na Opolszczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Dolnym Śląsku. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające do 60-80 kilometrów na godzinę.

Zalążek trąby powietrznej

Na Kontakt 24 dostaliśmy zdjęcia i nagranie zalążka trąby powietrznej, jaki powstał we wsi Nowa Cerekwia położonej w w województwie opolskim.

Jak powstaje trąba powietrzna?

Początkowo od podstawy chmury burzowej, na przykład cumulonimbusa, rozwija się lej kondensacyjny w kierunku ziemi. Nazywa się go także tubą. Dochodzi do niego, gdy w chmurze występują silne prądy wstępujące. Zwykle na pewnej wysokości następuje uskok wiatru i ten prąd zaczyna skręcać. W pewnym momencie zaczyna wirować, a para wodna w nim zaczyna się skraplać. Jeżeli prądy wstępujące w chmurze są mocno rozwinięte, to wirująca kolumna dotknie ziemi i powstanie trąba powietrzna.